Eigentlich ist alles klar: Ritsu Doan möchte nach Frankfurt und ist sich mit dem Verein einig, die Eintracht möchte Doan. Und der SC Freiburg, laut Vertrag noch bis 2027 Arbeitgeber des japanischen Flügelspielers, wäre bereit, ihn abzugeben. „Wenn das Gesamtpaket stimmt“, wie Jochen Saier Anfang Juli sagte.

Die Aussage des Freiburger Sportvorstands dürfte bis heute Bestand haben und ein Grund dafür sein, warum der Transfer noch nicht offiziell über die Bühne gegangen ist.

Noch keine Einigkeit bei der Höhe der Ablösesumme

Frankfurt soll Berichten zufolge bislang zwischen 15 und 18 Millionen Euro geboten haben. Für den SC Freiburg wohl zu wenig – es werden wohl mindestens 20 Millionen Euro aufgerufen. Eine Zahl, die durchaus realistisch ist. Das Portal „transfermarkt.de“ beziffert Doans Marktwert auf 25 Millionen Euro.

Die Verhandlungsposition des Sport-Clubs aus Freiburg ist dabei durchaus komfortabel. Bei zwei Jahren Restlaufzeit des Vertrags ist man nicht gezwungen, Doan in diesem Sommer zu verkaufen. Gleichzeitig hat man auf dem Transfermarkt frühzeitig vorgesorgt und ist personell auf einen Abgang vorbereitet.

Eintracht Frankfurt seit Monaten an Doan interessiert

Eintracht Frankfurt auf der anderen Seite bemüht sich seit Monaten um die Dienste des 27-jährigen Nationalspielers, der beim Champions-League-Teilnehmer den nächsten Schritt gehen will. Es ist daher davon auszugehen, dass es am Ende zu einem Wechsel Doans in die Mainmetropole kommen wird.

Und wenn nicht? „Dann wären wir auch glücklich“, sagte Saier bereits am Rande des Trainingsauftakts Anfang Juli. Doch so weit ist es noch nicht – das Transferfenster ist noch lange geöffnet, und zuletzt betonte auch Frankfurts Trainer Dino Toppmöller noch einmal, dass er sich Verstärkung wünsche. „Am Ende geht es immer um eine gewisse Machbarkeit eines Transfers. Es geht darum: Wie ist die Situation auf dem Markt? Wir eruieren diesen Markt und schauen, was wir da machen können“, sagte Toppmöller.

Am Samstag testet der SC Freiburg gegen den HSV

Und so dürfte am Ende auch das Verhandlungsgeschick der Verantwortlichen entscheiden, zu welchem Preis Doan von der Dreisam an den Main wechselt.

Unabhängig vom Transferpoker um Doan geht beim SC Freiburg die Vorbereitung auf die Bundesliga in die heiße Phase. Am Samstag testet die Elf von Trainer Julian Schuster in Freiburg – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – gegen den Hamburger SV, eine Woche später steht die Saisoneröffnung auf dem Plan.