„Das Fazit ist identisch wie am Samstag. Die 1. Halbzeit war sehr zerfahren, wir sind nicht so in die Ordnung gekommen. In der 2. Halbzeit war das deutlich besser. Wir haben wie ich finde verdient den Ausgleich gemacht. Es war eine gute Einheit für die Jungs“, erklärte FCH-Coach Daniel Seemann nach Abpiff.

Im Vorbereitungsspiel zwischen dem Verbands- und Landesligisten gingen die jungen Balinger früh in Führung. Ein Fehlpass von Colin Haug – einer von drei Neuzugängen in der Holzhauser Startelf – leitete diese ein: Mirhan Inan ließ Henning Schwenk aus kurzer Distanz mit einem schönen Schuss keine Chance (10.).

Dogan pariert

Der FCH brauchte einige Minuten, um richtig in die Partie zu kommen. Die erste wirkliche Torannäherung gab es durch Janik Michel in der 23. Minute – Duha Dogan konnte den Schuss aber zur Seite parieren. In der Folge plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, die TSG II war aber die intensivere Mannschaft und ging auch immer wieder früh ins Angriffspressing.

Thomaidis muss raus

Einen bitteren Moment erlebte das Team von Philipp Wolf in der 36. Minute: Christos Thomaidis wurde von Noah Braun per herrlichem Chipball bedient, verzögerte aber zunächst, schoss Schwenk dann aus 16 Metern in die Arme und verletzte sich dabei noch muskulär. U19-Spieler Niklas Bender ersetzte ihn. Der FCH baute vor der Pause noch etwas Druck auf, doch Flavio Vogt verzog aus der Distanz (42.) und Florian Barth klärte in höchster Not vor dem einschussbereiten Michel (45.).

Seemann tauschte zur Pause dann kräftig durch: Kapitän Niklas Schäuffele bot den Gästen dann Sekunden nach seiner Einwechslung eine große Gelegenheit an, doch Noah Neff verzog völlig freistehend vor Hauser. Holzhausen verzichtete auf frühes Anlaufen, schaltete dann nach einem Balinger Fehlpass in der 59. Minute aber gewinnbringend um: Tim Steinhilber bediente Flavio Vogt und dieser traf mithilfe des Pfostens zum 1:1. In der verbleibenden halben Stunde passierte nicht mehr all zu viel, die beste Chance hatte Bender, der aber an Hauser scheiterte (67.).

Wolf zufrieden

Philipp Wolf, Trainer der Balinger, meinte: „Wir hatten in den ersten 60 Minuten 9-10 Spieler von unserem Kader, anschließend einige U19-Spieler und zwei Jungs, die frisch von einem Kreuzbandriss zurück sind. Phasenweise waren wir sehr dominant, phasenweise haben wir im tiefen Block verteidigt. Für den ersten Test nach zehn Tagen war das auf jeden Fall ordentlich. Mir hat gefallen, dass wir viel kommuniziert haben.“

Statistik zum Spiel

Startelf FC Holzhausen: Schwenk; Haug, Wolf, Leitao Gourgel, Skoda, Bok, Vogt, Seeger, Michel, Djermanovic. Startelf TSG Balingen II: Dogan; Haas, Barth, Fritz, Conrad, König, Braun, Quartey, Thomaidis, Inan, Neff. Tore: 0:1 Mirhan Inan (10.), 1:1 Flavio Vogt Schiedsrichter: Michael Steimle mit Tom Rath und Philipp Baur.