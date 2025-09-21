Tag der Demokratie in Lörrach: Das Grundgesetz im Koffer

Vor 177 Jahren startete Gustav Struve den Zweiten Badischen Aufstand. In Lörrach rief er am 21. September 1848 die deutsche Republik aus.
Am historischen Schauplatz zeigte sich am Samstag allerdings, wie unterschiedlich das Demokratieverständnis aktuell interpretiert und gelebt wird. Ein Spalier von Polizisten trennte auf dem Marktplatz „170 Personen aus politisch gegenläufigen Lagern“, wie es im Polizeibericht heißt: auf der einen Seite Birger Bär, für die „Bürger für Lörrach“ im Gemeinderat und als stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbands Lörrach für die AfD aktiv, mit seiner „Demokratischen Initiative“, auf der anderen das „Bündnis 5 vor 12 – für Demokratie, gegen Rechtsextremismus“ um Klaus Nack sowie regionale Antifa-Gruppen. Letztere sorgten mit Sprechchören wie „Halt die Fresse“, „Lasst uns alle Liebe sein“ und „Nieder mit der Nazi-Pest“ dafür, dass Bärs Rede weitgehend unverstanden verhallte.