Tag der Demokratie in Lörrach: Das Grundgesetz im Koffer

Vor 177 Jahren startete Gustav Struve den Zweiten Badischen Aufstand. In Lörrach rief er am 21. September 1848 die deutsche Republik aus.

Am historischen Schauplatz zeigte sich am Samstag allerdings, wie unterschiedlich das Demokratieverständnis aktuell interpretiert und gelebt wird. Ein Spalier von Polizisten trennte auf dem Marktplatz „170 Personen aus politisch gegenläufigen Lagern“, wie es im Polizeibericht heißt: auf der einen Seite Birger Bär, für die „Bürger für Lörrach“ im Gemeinderat und als stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbands Lörrach für die AfD aktiv, mit seiner „Demokratischen Initiative“, auf der anderen das „Bündnis 5 vor 12 – für Demokratie, gegen Rechtsextremismus“ um Klaus Nack sowie regionale Antifa-Gruppen. Letztere sorgten mit Sprechchören wie „Halt die Fresse“, „Lasst uns alle Liebe sein“ und „Nieder mit der Nazi-Pest“ dafür, dass Bärs Rede weitgehend unverstanden verhallte.

Foto: Veronika Zettler Lautstarke Kundgebungen verschiedener Lager Das Theater Tempus Fugit sagte seine angekündigte Performance kurzfristig ab: „Dafür fehlt’s hier gerade an der nötigen Ruhe“, erklärte Leiterin Karin Maßen. Dass indes zwischen den großen Konfliktlinien noch Platz für andere Themen ist, bewies ein einzelner Abtreibungsgegner, der sich mit seinem Schild unter die Demonstranten mischte.

Um 16 Uhr versammelten sich zahlreiche Besucher vor dem Alten Rathaus, um die historische Ausrufung der Republik noch einmal als szenische Inszenierung mitzuerleben. In den Rollen von Gustav Struve und Hirschenwirt Markus Pflüger forderten Joachim Geiser und Jerrit Kawaschinski erneut: „Wohlstand, Bildung, Freiheit für alle.“

OB Lutz erinnert an Freiheitskämpfer

Oberbürgermeister Jörg Lutz beschwor das Vermächtnis von Freiheitskämpfern wie Sophie Scholl, Imre Nagy, Bärbel Bohley und Nelson Mandela. Lutz betonte: „Nicht alle von uns sind zum Helden geboren“, aber jeder sei gefordert, sich für Freiheit und Demokratie einzusetzen. Besonders hob er die Verantwortung der Lehrer hervor, Schülern kritisches und selbstständiges Denken zu vermitteln.

Kai-Michael Springer vom Stiftungsrat der „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ erinnerte daran, dass vieles von Struves Vision heute Wirklichkeit sei – doch Hass, Hetze und Gleichgültigkeit gäben weiterhin Anlass zur Sorge.

Michel Friedman hält die Revolutionsrede

Großer Applaus brandete auf, als Michel Friedman seine Rede mit den Worten „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ eröffnete. Keiner dürfe entmenschlicht werden. „Lassen Sie nicht zu, dass jemand zu einem Niemand gemacht wird.“ Rechtsextremismus bilde heute die größte Bedrohung für die Demokratie. Er warnte vor Hass, Bösartigkeit, Vulgarität, Härte und geistiger Brandstiftung durch das Wort, auch und gerade in den „Sozialen Medien“.

Der Publizist und Philosoph Michel Friedman hielt die Revolutionsrede. Foto: Veronika Zettler

„Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“, zitierte er Brecht. Heute könnten die meisten ein Leben in Wohlstand führen, die Moral habe jedoch nicht Schritt gehalten. Es gelte, den Wohlstand an Freiheit schätzen zu lernen: „Wir können jeden Tag Entscheidungen treffen, uns streiten, widersprechen und was immer wir wollen versuchen. Das, liebe Freunde, ist Reichtum.“

Friedman appellierte, eine vernünftige Streitkultur einzuüben. Man müsse zuhören, aber auch antworten. Er selbst sei ein „glücklicher und selbstbewusster Demokrat“, ein „Handelsvertreter mit dem Grundgesetz im Köfferchen“. Es dürfe keinen neuen Alltag der Angst und Denunziation geben. Die AfD benannte Friedman als Bedrohung, widersprach der „Protestwähler“-These und betonte die Verantwortung jedes Einzelnen.

Bildung als „wichtigstes soziales Instrument“

Zum Schluss rückte er die Bildung als „wichtigstes soziales Instrument“ ins Zentrum. „Alle Kinder haben einen Anspruch, dass wir deren Lobbyisten sind“, sagt Friedman unter lautem Beifall. Auch Nörgler, sagte Friedman mit einem letzten Seitenhieb, sollten demokratische Parteien wählen – denn nur die Demokratie dulde sie, sagte der Publizist, Jurist und Philosoph unter dem Applaus der Zuhörer.

Bilanz der Polizei

Weitgehend friedlich

Das Polizeipräsidium Freiburg spricht in einer Mitteilung vom Samstagabend davon, dass die beiden angemeldeten Versammlungen zum Tag der Demokratie bis auf vereinzelte gegenseitige Provokationen und kurzzeitige Störaktionenfriedlich verlaufen seien. Teilgenommen hätten schätzungsweise insgesamt 170 Personen.

Provokationen

Während der Reden am Alten Rathaus kam es zu einer kurzzeitigen Provokation von zwei Personen aus dem Publikum heraus. Zu strafbaren Handlungen war es jedoch nicht gekommen. Bei drei Personen wurde der Ausweis kontrolliert. Neben dem Polizeipräsidium Freiburg waren auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg und des Landeskriminalamts Hessen im Einsatz.