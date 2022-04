5 Erschöpft, aber insgesamt ohne größere Verletzungen wurde Trixi gefunden. Foto: Dießner/Gruppe: Wo ist mein Hund?

Vier Tage vorher war die Suche nach Trixi noch erfolglos. Doch nun das Happy End am Sonntag: Die Hündin ist gefunden und ihr geht es den Umständen entsprechend gut, was für die ein oder andere Träne bei den Beteiligten sorgte.















Link kopiert

Horb-Ahldorf - Am Sonntag um 12.52 Uhr war es soweit: Die vermisste Hündin Trixi wurde in einem Waldstück in Richtung Mühringen, der an den Waldeckhof angrenzt, gefunden. Die Freude daraufhin grenzenlos: "Ich konnte gar nicht so schnell scrollen, wie da in unserer WhatsApp-Gruppe die Nachrichten reingekommen sind", berichtet Sonja Scheuer von der Gruppe "Wo ist mein Hund?", die auch die zweite Suchaktion organisiert hat.

"Das war schon sehr bewegend. Da sind auf jeden Fall Tränen bei vielen Helfern geflossen", erzählt Scheuer von den emotionalen Momenten, nachdem die Geschichte um Trixi ein glückliches Ende genommen hat.

Fast eine Woche vermisst

Seit Montagnachmittag wurde die 14 Jahre alte Hündin, die dement, taub und fast blind ist, vermisst. Die Besitzer suchten den Hof erfolglos ab. Die erste Suchaktion mit über 60 Helfern aus verschiedenen Landkreisen, bei der das weiträumige Gelände abgesucht wurde, führte ebenfalls nicht zu Trixi. Nichts wurde unversucht gelassen: Von der örtlichen Feuerwehr wurden Wärmebildkameras ausgeliehen, und ein Jäger stellte ein Nachtsichtgerät zur Verfügung. Einen entscheidenden Schritt weiter kam man am Freitag, als zum zweiten Mal ein "Pet-Trailer" (speziell ausgebildeter Suchhund) eingesetzt wurde.

"Ein Riesenkompliment an Jenny Bauer und ihrem Hund Avital. Er hatte die richtige Fährte", berichtet Scheuer. Da der Suchhund am Freitag immer wieder zu derselben Stelle tendierte, wurde dieser Bereich am Sonntag nochmals weiträumig abgesucht. "Trotz des Dauerregens am Freitag und damit schwierigen Bedingungen, war der Suchhund eine große Hilfe", so Scheuer.

Wieder viele Helfer dabei

Am Sonntagmorgen wurde dann ab 10 Uhr gesucht. Mit gut 50 Helfern war wieder eine stattliche Mannschaft vor Ort. "Der Bereich wurde vorab in verschiedene Partiellen aufgeteilt, welche dann systematisch abgesucht wurden. In einer WhatsApp-Gruppe wurde das entsprechend organisiert und kommuniziert", erläutert Scheuer das Vorgehen, welches schlussendlich zum Erfolg führte. Zwei Damen der Gruppe "Hund entlaufen Heidenheim" halfen beim Erstellen einer Suchkarte und der ständigen Aktualisierung. Der Fundort von Trixi war 800 Meter Luftlinie vom Hof entfernt.

Zwei Kinder als Helden

Die Bedingungen im Wald seien sehr schwierig gewesen, da der Wald ziemlich verwildert sei, fährt Scheuer fort. "Außerdem war das Gelände sehr steil und daher auch nicht ungefährlich. Einen solchen Abhang war Trixi dann auch vermutlich hinuntergerutscht. Ausgerechnet zwei Kinder, die mit ihren Eltern dabei waren, haben Trixi dann gefunden. "Die Alternative wäre gewesen, dass Trixi dort mit hoher Wahrscheinlichkeit verdurstet und verhungert wäre", lässt Scheuer den Ernst der Lage noch einmal Revue passieren.

Info: So geht es Trixi

Trixi war logischerweise dehydriert und hat wohl eine Blasenentzündung. Nach dem Fund ging es sofort in die Notaufnahme, wo sie Infusionen und Antibiotika verabreicht bekam. Noch am Sonntag durfte sie aber wieder auf den heimischen Hof, wo sie schon wieder in der Sonne gesichtet wurde. Ein weiterer Arztbesuch steht noch bevor, es geht ihr aber den Umständen entsprechend gut.