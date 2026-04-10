Stephan Maier geht in Ruhestand: Das ist der neue Geschäftsführer der Katharinenhöhe bei Furtwangen

Auf der Katharinenhöhe zwischen Furtwangen und Schönwald endet eine Ära: Im Herbst scheidet Geschäftsführer Stephan Maier aus. Sein Nachfolger steht bereit: Er heißt Michael Schreiner.
Etwas Zeit benötigt Michael Schreiner noch, bis er sich auf dem weitläufigen Gelände der Katharinenhöhe zurechtfindet. Und die hat er auch noch: Im Juni tritt er offiziell seinen Dienst als Geschäftsführer der Rehaklinik zwischen Furtwangen und Schönwald an – zunächst noch gemeinsam mit Stephan Maier, bevor der langjährige Geschäftsführer der Katha im Herbst seinen Ruhestand antritt.