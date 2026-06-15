Stellenabbau droht: Kündigungspläne bei SWEG? Verdi warnt vor Folgen für Busfahrer

SWEG: „Soweit bestehende Betriebe aufgrund auslaufender Verkehrsverträge nicht fortgeführt werden können, erfolgen die notwendigen Personalmaßnahmen.“
Nach Darstellung von Verdi plant die SWEG, Beschäftigten im Zusammenhang mit Neuausschreibungen der von ihr betriebenen Linienbündel zu kündigen. Betroffen seien Angestellte in mehreren Bus-Unternehmen der SWEG, unter anderem in Wiesloch, Weil am Rhein und Offenburg. „Die Fahrer fallen derzeit unter den Tarifvertrag ETV, der auch eine Pensionskasse enthält. In den von der SWEG neu zu gründenden Unternehmen werden sie unter den Tarifvertrag WBO fallen und damit bestehende materielle Ansprüche verlieren, die bei einem Betriebsübergang gesichert wären“, schreibt Verdi. Betroffene müssten sich nach ihrer betriebsbedingten Kündigung auf neue Stellen in den neuen Busunternehmen bewerben. Verdi befürchtet, dass so auch durch die SWEG bei der Personalauswahl Benachteiligungen für aktive Mitglieder und Betriebsräte entstehen könnten. Gleichzeitig droht in den Betrieben, die bei Ausschreibungen unterliegen, Personalabbau bis hin zu Betriebsschließungen, heißt es weiter.