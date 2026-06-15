Stellenabbau droht: Kündigungspläne bei SWEG? Verdi warnt vor Folgen für Busfahrer

Nach Darstellung von Verdi plant die SWEG, Beschäftigten im Zusammenhang mit Neuausschreibungen der von ihr betriebenen Linienbündel zu kündigen. Betroffen seien Angestellte in mehreren Bus-Unternehmen der SWEG, unter anderem in Wiesloch, Weil am Rhein und Offenburg. „Die Fahrer fallen derzeit unter den Tarifvertrag ETV, der auch eine Pensionskasse enthält. In den von der SWEG neu zu gründenden Unternehmen werden sie unter den Tarifvertrag WBO fallen und damit bestehende materielle Ansprüche verlieren, die bei einem Betriebsübergang gesichert wären“, schreibt Verdi. Betroffene müssten sich nach ihrer betriebsbedingten Kündigung auf neue Stellen in den neuen Busunternehmen bewerben. Verdi befürchtet, dass so auch durch die SWEG bei der Personalauswahl Benachteiligungen für aktive Mitglieder und Betriebsräte entstehen könnten. Gleichzeitig droht in den Betrieben, die bei Ausschreibungen unterliegen, Personalabbau bis hin zu Betriebsschließungen, heißt es weiter.

Ruf nach Tarifsozialplan Die Gewerkschaft fordert deshalb zum Schutz der Beschäftigten einen Tarifsozialplan und einen Überleitungstarifvertrag. „Von einer Landestochter erwarten wir konstruktive Lösungen für die eigenen Beschäftigten, die Sicherheit garantieren und im Umbruch Vertrauen schaffen. Alle kündigen und dann vielleicht neu einstellen ist das Gegenteil. Deshalb fordern wir den Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen auf, um gemeinsam faire Lösungen für einen Übergang der Fahrerinnen und Fahrer in neue Unternehmen zu vereinbaren und Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren, sozialverträglich abzusichern“, erklärt Verdi-Verhandlungsführerin Frederike DeCoite.

Da es sich um bisher nicht tarifierte Regelungen handelt, gelte keine Friedenspflicht. Die Gehaltsrunde ETV läuft laut Verdi regulär ab September 2026. Derweil erklärt der SWEG-Sprecher Christoph Meichsner auf Anfrage unserer Zeitung, dass die von Verdi genannte Zahl von rund 500 betroffenen Beschäftigten nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspreche. Denn nach aktuellem Stand betreffe die Entwicklung rund 200 Busfahrer in einzelnen Bestandsbetrieben des SWEG-Konzerns.

Und: „Die Darstellung von Verdi weist darüber hinaus wesentliche Zusammenhänge des Wettbewerbs im öffentlichen Personennahverkehr nicht ausreichend aus“, erklärt Meichsner. Um weiterhin erfolgreich an Ausschreibungen teilnehmen und Verkehrsleistungen für die öffentliche Hand erbringen zu können, sei eine Kalkulation auf Grundlage der landestariftreuen Vergütungsstrukturen erforderlich. „Soweit bestehende Betriebe aufgrund auslaufender Verkehrsverträge perspektivisch nicht fortgeführt werden können, erfolgen die notwendigen Personalmaßnahmen im Rahmen der geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften.“

Härten abfedern

Hierzu gehören insbesondere Verhandlungen mit den zuständigen Betriebsräten über Interessenausgleich und Sozialplan. „Ziel der SWEG ist es dabei, sozialverträgliche Lösungen zu finden und individuelle Härten abzufedern“, erklärt der Sprecher. Gleichzeitig sei es das Ziel der SWEG, Beschäftigten innerhalb des SWEG-Konzerns weiterhin Perspektiven anzubieten. „Sofern Tochtergesellschaften der SWEG im Wettbewerb erfolgreich sind und neue Verkehrsleistungen übernehmen, werden freie Stellen bevorzugt auch ehemaligen Mitarbeitenden aus auslaufenden Betrieben angeboten. Unser Interesse besteht darin, unsere Beschäftigten im Konzern zu halten und ihnen langfristige berufliche Perspektiven zu ermöglichen.“

Die SWEG stehe für einen fairen Wettbewerb, tarifgebundene Beschäftigung und einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Mitarbeitern, heißt es weiter. „Gleichzeitig müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der öffentlichen Verkehrsvergaben berücksichtigt werden, denen alle Verkehrsunternehmen gleichermaßen unterliegen.“