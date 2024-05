, aktualisiert am 16.05.2024 - 10:31 Uhr

1 Im Kreis Calw könnte es ungemütlich werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extrem ergiebigem Dauerregen, der am Donnerstagabend beginnen und bis Freitagabend anhalten könnte. Mancherorts im Kreis Calw könnte das zu Überflutungen führen. Inzwischen gibt es auch eine amtliche Warnung.









Wer am Freitag im Garten arbeiten will, sollte es sich nochmals überlegen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Morgen eine Vorwarnung herausgegeben, die von Donnerstag, 16. Mai, 22 Uhr, bis Freitag, 17. Mai, 22 Uhr, galt.