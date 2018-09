Calw Unwetter: Verkehr stockt wegen Überflutung

"Der Verkehr kam teilweise zum Erliegen, so dass auch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Probleme hatten das Gerätehaus in Calw zu erreichen", so der Stadtbrandmeister Dirk Patzelt. Viele Autofahrer hätten kein Verständnis für die gesperrten Straßenbereiche gezeigt und die Feuerwehrleute beschimpf, so Patzelt.

Weitere Einsatzschwerpunkte lagen im Bereich der B 463 in Höhe des Wasserwerks. Hier wurde die Fahrbahn auf einer Länge von 100 Metern überflutet durch den übergetretenen Schlittenbach, sowie beim Waldecker Hof.

Hier war die Fahrbahn durch Schlamm und Geröll unpassierbar geworden und mussten durch ein Schneepflugfahrzeug gesäubert werden. Die Feuerwehren Calw, Stammheim und Holzbronn waren an diesem Abend mit 65 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen über vier Stunden im Einsatz.