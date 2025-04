„Stambulantes“ Konzept auf der Kippe Was jetzt aus dem Sozial- und Gesundheitszentrum Meßstetten wird

Ob das „stambulante“ Pflegekonzept, das Kaspar Pfister in Meßstetten umsetzen wollte, doch kommt? Der BeneVit-Chef hat Zweifel und will deshalb endlich loslegen mit dem Bau des „Sozial- und Gesundheitszentrums“ in Meßstetten. 2025 soll’s losgehen.