Städtlifest Todtnau: Zwei Tage voll gepacktes Programm

Bühnenprogramm, Kunsthandwerk und Budendorf - beim Städtlifest Todtnau vom 3. bis 5. Juli wird wieder jede Menge geboten.

Bald ist es wieder so weit und das Todtnauer Städtlifest wird an drei Tagen gefeiert, vom 3. bis zum 5. Juli. Dann wird wieder ein buntes Programm geboten, bei dem sich zahlreiche Vereine beteiligen. Zusammen mit Foodtrucks werden 24 Hütten, Stände oder Attraktionen in der Innenstadt aufgebaut sein. Die kulinarische Bandbreite, die die Vereine und Organisationen bieten, lässt wie gewohnt keine Wünsche mehr offen.

Das Fest startet mit der „Warum Up Party“ des Fördervereins der Narrenzunft am Freitag, ab 20.11 Uhr, die ihre Bar öffnet. Doch das „Groß-Programm“ nimmt erst am Samstag seinen Lauf. Ab 14 Uhr werden die ehemaligen Todtnauer im Rathaus empfangen. Dann wird das Fest um 15 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Oliver Fiedel unter der musikalischen Begleitung der Todtnauer Stadtmusik eröffnet.

Großes Bühnenprogramm

Ab 16.15 Uhr zeigen Schüler der Musikschule ihr Können. Um 16:15 Uhr tritt die Musikschule Oberes Wiesental mit ihren Darbietungen auf die Bühne. Ab 17.30 Uhr präsentiert sich die Tanzgarde Todtmoos, ab 18 Uhr spielt die Wiesedäler Danzlmusik. Und ab 20.15 Uhr steht Tanz und Unterhaltung mit der heimischen Unterhaltungsband„Caprice“ auf dem Programm. Festende ist am Samstag um 2 Uhr.

Auch der Sonntag, der ganz im Zeichen des „Familientags“ steht, ist wieder gespickt mit zahlreichen Auftritten auf und um die Showbühne. Um 10 Uhr wird der ökumenische Gottesdienst gefeiert, den die Mandelzweig-Band gefeiert. Ab 11.20 Uhr spielt die Trachtenkapelle Rothaus auf. In einer kleinen Pause gegen 12:30 Uhr wird Bürgermeister Fiedel die diesjährigen Sieger der „Stadtradeln-Kampagne“ ehren.

„Flender Comedy“ tritt um 14 Uhr und um 15.45 Uhr auf, dazwischen, um 14.30 Uhr zeigt Kindertrachtengruppe Todtnau ihre Tänze. In einem Gaudi-Lauf duellieren sich Vereine und Gruppen bereits in der dritten Xtreme-Challenge um 16.30 um den begehrten Wanderpokal.

Partystimmung am Sonntagabend

Die Band „Mr. Bee“ mit Musikern aus dem Wiesental sorgt ab 17.15 Uhr wieder für beste Stimmung und für den krönenden Abschluss des Programms, zur Musik aus verschiedenen Jahrzehnten und Genres können dann alle wieder mittanzen und singen.

Mr. Bee sorgt am Sonntagabend auf dem Todtnauer Städtlifest für Stimmung. Foto: Verena Wehrle

Kunsthandwerk und Spielstraße

Gleichzeitig zum Bühnenprogramm wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auch wieder zum Kunsthandwerkermarkt mit rund 20 Teilnehmern in und rund um den Rathausgarten eingeladen. Zur Spielstraße von 13 bis 17 Uhr laden die Kirchengemeinden in den Rathausgarten ein. Zusätzlich ist auf dem gesamten Festgelände ein Seifenblasenkünstler unterwegs.

Beim Kunsthandwerkermarkt am Todtnauer Städtlifest gibt es viel zu entdecken. Foto: Verena Wehrle

Um das vielfältige Festprogramm finanzieren zu können, wird um ein Eintrittsgeld von einem Euro gebeten.

Nächstes Jahr 50. Fest

Im vergangenen Jahr glänzte das Todtnauer Städtlifest zum Stadtjubiläum „100 Jahre Todtnau“ mit gleich mehreren Höhepunkten. Und das nächste Jubiläum steht bereits vor der Tür: „Im nächsten Jahr steht dann das 50. Städtlifest an, dazu werden wir uns bestimmt wieder ganz besondere Programmpunkte überlegen“, sagt Gerhard Asal, Organisator der Stadt Todtnau, im Gespräch mit unserer Redaktion. Man darf also gespannt sein.