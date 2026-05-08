Stadtverkehr in Oberndorf: Halbstundentakt auf dem Lindenhof - kein Halt am Krankenhaus?

Wie lässt sich das Bus-Angebot in Oberndorf optimieren? Dazu gibt es einige Ideen – die aber auch „Opfer“ erfordern. Ein Diskussionspunkt ist die Haltestelle am SRH Krankenhaus.
1998 wurde der Stadtverkehr in Oberndorf eingerichtet. Damals habe man vermutlich allen Bürgern eine Fahrmöglichkeit anbieten wollen, meinte Hartmut Jaißle von der beauftragten „nbsw Nahverkehrsberatung“. Dass immer noch alle – auch dünn besiedelte – Bereiche, abgedeckt werden, sei nicht mehr zeitgemäß und eine Überarbeitung daher sinnvoll. Wo es auf der einen Seite Optimierungen gibt, müssen die Oberndorfer auf der anderen Seite aber auch Abstriche machen.