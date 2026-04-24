Stadtentwicklung in Lörrach: Die Innenstadt ist kein Selbstläufer

Wie wird die Lörracher Innenstadt lebendiger? Wie kommen mehr Kunden in die Geschäfte? Um diese Fragen geht es bei der Innenstadtberatung.

Die Wirtschaftsförderung Lörrach, das Unternehmernetzwerk Pro Lörrach und die Industrie- und Handelskammer (IHK) hatten zu einem interaktiven Abend über „Crossmarketing und Besucherlenkung“ eingeladen. Im Grunde steht Lörrach schon ganz gut da, stellte Victoria Arens von der IHK fest. Viele Zutaten für eine lebendige Innenstadt sind vorhanden, die Frage ist, welche noch fehlen. Denn das Verhalten der Kunden hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich verändert, sagte sie.

Die Veranstaltung im Rahmen der Innenstadtberatung richtete sich vor allem an Betreiber von Geschäften in der Innenstadt, die aufgerufen waren, eigene Ideen einzubringen und zu entwickeln. Vertreter verschiedener Branchen, knapp 20 insgesamt, waren gekommen, von Mode über Parfüm bis zur Bank, aber auch aus der Stadtverwaltung, von Naturenergie und Studenten der DHBW.

Lörrach hat eine Kaufkraftkennzahl von 114,5, liegt also um 14,5 Punkte über den Durchschnitt in Deutschland. Das heißt, es kommt Kaufkraft von außen in die Stadt, stellte Victoria Arens fest. Die Umsatzkennziffer liegt sogar bei 152,8, auch hier ist der Durchschnitt 100. Der Online-Anteil beträgt 13,3 Prozent, ist aber je nach Branche sehr unterschiedlich. Bei Damenmode liegt der Online-Anteil bei 35,9 Prozent, bei Lebensmitteln bei 1,9 Prozent. Gut die Hälfte der Menschen kommt in die Innenstadt, um etwas einzukaufen, ein knappes Viertel zum Gastronomiebesuch. 58,9 Prozent der Innenstadt-Besucher kommen aus Lörrach, 20,9 Prozent aus dem übrigen Landkreis. Nur 11,6 Prozent kommen aus der Schweiz, auch wenn es gefühlt mehr sind. Die Stärken der Innenstadt sieht fast die Hälfte in kurzen Wegen, 40 Prozent in der Erreichbarkeit, 35 Prozent im Gastronomie-Angebot, 32 Prozent in der Aufenthaltsqualität und 28 Prozent im Einzelhandelsangebot.

Kaufkraftkennzahl liegt über dem Durchschnitt

Mehr als die Hälfte meint, es gebe zu wenig Anbieter und Auswahl, mehr als ein Drittel findet, es gebe zu wenig inhabergeführte Geschäfte, und einem Viertel fehlen innovative Shopkonzepte.

Tatsächlich gibt es aber im Vergleich zu anderen Städten in Lörrach relativ viele inhabergeführte Geschäfte. Aus der Runde hieß es, selbst eingesessene Lörracher würden nicht alle Geschäfte, die es gibt, kennen. In der Lörracher Innenstadt sind verhältnismäßig viele Menschen unterwegs, deutlich mehr als in vergleichbaren Städten. „Das spricht für eine funktionierende Innenstadt“, sagte Victoria Arens.

Seit dem 9. Februar gibt es Frequenzmessungen an acht Standorten. Am Alten Markt sind an einem Samstag zwischen 20.000 und 34.000 Menschen unterwegs. In der Turmstraße sind es 15.000, in der Tumringer Straße 12.500 und in der Grabenstraße 5000. Man wolle noch herausfinden, wie viele Besucher in Geschäfte hineingehen oder nur vorbei laufen, sagte Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung.

Bei schönen Wetter ist die Gastronomie in der Innenstadt auch an Feiertagen gut besetzt. Während Bummeln und Shoppen heute keinen hohen Freizeitwert mehr habe, stehen Familie und Freude treffen sowie essen gehen an erster Stelle, sagte Victoria Arens. Daher müsse man den Erlebnischarakter in die Geschäfte hineinbringen.

Sowohl zum Crossmarketing, dem Lenken von Kunden vom einen Geschäft in weitere, wie auch zu Aktionen gab es in der Workshop-Runde einige Vorschläge. Vorgeschlagen wurde die „Lö-Box“. Diese würden in Weinkisten-Größe Läden abbilden, wären aber in einem anderen Geschäft ausgestellt. Die Boxen würden ihren Standort wechseln, es könnte ein Karten- und Sammelsystem mit Verlosung geben.

Vorschläge wie die „Lö-Box“ diskutiert

Eine Einkaufsführung wurde vorgeschlagen, die in Stockach erfolgreich praktiziert wird. Eine weitere Idee war ein „Shop-Hopping“, in Anlehnung an das Barhopper-Festival, mit Musik, Drinks und Shoppen. In Hotels und am Campingplatz sollten Infos über Veranstaltungen und Geschäfte ausliegen, wurde vorgeschlagen. Auch eine Info-Stele wurde genannt, wobei sich zeigte, dass Viele die Info-Stele der Tourist-Info beim Osiander, die dort schon seit Jahren steht, bislang gar nicht wahrgenommen haben.

Vorgeschlagen wurde auch, Marketing umzudenken und in Schaufenstern Stories zu erzählen, zum Beispiel mit einer Kunst-Aktion. Exclusive Veranstaltungen für ausgewählte Kunden könnten den Erlebnischarakter stärken.

Bemängelt wurde, dass Bänke oder Sitzgelegenheiten vor den Geschäften von der Stadt nicht genehmigt werden. Es hieß aber auch, dass digitale Aktionen wichtig seien, um dadurch Menschen in die Stadt zu bringen. Für genauso wichtig wird aber auch die Mundpropaganda erachtet.