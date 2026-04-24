Stadtentwicklung in Lörrach: Die Innenstadt ist kein Selbstläufer

Wie wird die Lörracher Innenstadt lebendiger? Wie kommen mehr Kunden in die Geschäfte? Um diese Fragen geht es bei der Innenstadtberatung.
Die Wirtschaftsförderung Lörrach, das Unternehmernetzwerk Pro Lörrach und die Industrie- und Handelskammer (IHK) hatten zu einem interaktiven Abend über „Crossmarketing und Besucherlenkung“ eingeladen. Im Grunde steht Lörrach schon ganz gut da, stellte Victoria Arens von der IHK fest. Viele Zutaten für eine lebendige Innenstadt sind vorhanden, die Frage ist, welche noch fehlen. Denn das Verhalten der Kunden hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich verändert, sagte sie.