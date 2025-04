Wer derzeit noch keine konkreten Pläne für Ostern hat, findet auch dieses Jahr wieder zahlreiche Gelegenheiten, an den Feiertagen etwas zu unternehmen – ob im Freien, in der Sporthalle oder im Museum.

Grund genug, einen Blick auf das Osterprogramm in der Region zu werfen – unter anderem mit KC Rebell und der Gelegenheit Äxte zu werfen.

Der Reinertonishof in Schönwald ist die ideale Anlaufstelle, um in die idyllische Landschaft des Schwarzenbachtals einzutauchen. Hier gibt es die Möglichkeit, Ponys zu reiten, an geführten Geländeausritten teilzunehmen oder die Natur bei einer Kutschfahrt zu erkunden. Zum tierischen Personal gehören neben den Ponys auch Haflinger, Norweger, Schwarzwälder, Esel und Minishettys. Der Reitspaß kostet pro halbe Stunde 15 Euro   und geht von 13 bis 16 Uhr.

Das SoccerCenter in Königsfeld scheint auf den ersten Blick eher etwas für männliche Gruppen zu sein. Mittlerweile gibt es in der Sporthalle aber auch einen „Mädelsabend“, bei dem sich die Damen nach einem Begrüßungssekt sowohl im Indoor-Fußball als auch im sogenannten „Bubble Soccer“ ausprobieren können. Zehn Personen zahlen für Fußball 199 Euro und für Bubble Soccer 249 Euro – kommt eine elfte Person dazu, erhöht sich der Gesamtpreis um 20 Euro. Die Königsfelder Sportattraktion eignet sich aber auch ideal für Kinder: Mit dem Paket „Champions League“ (1,5 Stunden für 199 Euro) oder „Weltmeister“ (3 Stunden für 239 Euro) kann jeder Kindergeburtstag unvergesslich werden. An Wochenenden und Feiertagen hat das SoccerCenter von 10 bis 24 Uhr geöffnet.

Wer im Geschichtsunterricht mehr Spaß hatte als im Sportunterricht, sollte die Ausstellung „Grabraub“ in Villingen besuchen. Ab 15 Uhr führt der Kurator Peter Graßmann die Zuschauer durch das Franziskanermuseum und nimmt sie mit auf eine „Spurensuche durch die Jahrtausende“ – quer über fünf Kontinente. Die „Geschichtsstunde to go“ spannt den Bogen von der Steinzeit über das alte Ägypten bis nach Südamerika. Wer also schon immer wissen wollte, wie sich „Indiana Jones“ oder „Lara Croft“ bei einer Schatzsuche gefühlt haben müssen, sollte sich das Event für 13 Euro nicht entgehen lassen.

Landkreis Rottweil

Weniger geschichtlich, dafür genauso ereignisreich ist ein Besuch der Minigolf-Anlage im Sulzer Stadtteil Glatt. Im Schlossgarten des Wasserschlosses können Besucher ihr Können auf 14 Bahnen unter Beweis stellen. Vor malerischer Kulisse ist die Anlage der ideale Ort, um einen entspannten Nachmittag im Sulzer Erholungsgebiet zu verbringen. Ab 10 Uhr können sich Minigolf-Fans auf der Bahn duellieren und das für einen Preis von vier Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

Ein Besuch der Lorenzkapelle in Rottweil ist auch ohne Geldbeutel möglich- der Eintritt ist frei. Die Kunstsammlung in der ehemaligen Friedhofskapelle zeigt mittelalterliche Skulpturen im Dialog mit zeitgenössischer Kunst. In dieser Saison sind auch Werke von Klaus Prior zu sehen, die sich Kunstinteressierte von 14 bis 16 Uhr ansehen können.

Ein Ostern voller Adrenalin erwartet Besucher in Schiltach. Die Hirschgrund-Zipline Area lädt Mutige ab 12 Jahren dazu ein, wie ein Vogel durch den Schwarzwald zu fliegen – oder zumindest fast. Besucher ab 12 Jahren und bis maximal 115 Kilogramm können auf der Zipline mit rasantem Tempo die Lüfte über dem Kinzigtal erobern. Die Preise für Deutschlands längste Zipline starten ab 52 Euro pro Person und beinhalten einen Parcours mit fünf Bahnen. Insgesamt 2149 Meter an Seilrutschen über Steilhängen, Tälern, Hügeln und Bächen. Auch der Influencer „Knossi“ war schon hier.

Für Eltern mit mehreren Kindern dürfte das Berolino in Balingen ein idealer Ort sein, um den Ostersonntag entspannt zu verbringen. Der Indoorspielplatz bietet mit einem riesigen Klettergerüst, einem Fußball-und Basketballfeld, einem Trampolinbereich und zwei ikonischen Freifallrutschen einige Attraktionen, damit die Besucher auch ohne Eiersuche einiges zu tun haben. Tagestickets sind ab 18,50 Euro zu erhältlich, sprich für sieben Euro mehr als das Drei-Stunden-Ticket.

Die Kulturfabrik Zollernalb in Albstadt empfängt am Sonntagabend einen prominenten Gast: Rap-Urgestein „KC Rebell“ wird gemeinsam mit seinem Co-Host „Der Yavuz“ für einen musikalischen Abend auf der Schwäbischen Alb sorgen. Neben Live-Performances stehen die beiden Künstler auch für Interviews bereit. Die Club-Show startet am Osterabend um 21 Uhr. Tickets gibt es 18 Euro.

Dass es an Ostern aber eigentlich um Ostereier geht, hat der Turn-und Sportverein Steinhofen nicht vergessen. Der TSV veranstaltet aktuell tägliche Osterhasen-Rallyes. Eier-Jäger haben seit dem 13. April Zeit, ihre Beute einzufangen, ehe am 27. April der abschließende Lauf Start und Ziel befinden sich an der TSV-Halle. Die Strecke ist etwas über vier Kilometer lang und mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 75 Minuten eine ideale Gelegenheit, Zeit mit der Familie an der frischen Luft zu verbringen – kinderwagengerecht, mit 15 Stationen und völlig kostenfrei.

Landkreis Freudenstadt

Frühaufsteher können den Vormittag in der Berghütte Lauterbad mit einem Osterfrühstück genießen. Hoch oben in idyllischer Schwarzwald-Atmosphäre können sich Gäste für 41 Euro auf ein reichhaltiges Frühstücksbuffet freuen. Ab 8 Uhr werden die Angereisten vom Lauterbader Wanderparkplatz mit einem Shuttle-Service abgeholt, um bis 10 Uhr gemeinsam zu brunchen. Nach dem Verzehr des zweistündigen Buffets steht dann auch schon die Rückfahrt an.

Wer den Osterhasen für zu unspektakulär hält, könnte im Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach mehr Spaß haben. Der Alternative Wolf- und Bärenpark ist ein Wildtierschutz-Projekt, indem Bären, Wölfe und Luchse aus schlechten Haltungen oder aus Zirkussen ein neues, naturnahes Zuhause finden. Neben einer öffentlichen Führung wird es auch ein Osterquiz geben. Der Tierpark ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, und Erwachsene zahlen 13 Euro Eintritt. Es ist jedoch Geduld gefragt, da die Tiere, anders als in gewöhnlichen Zoos, deutlich mehr Freiraum haben – was den Besuch zu einer besonders authentischen Erfahrung macht.

An den Feiertag am Sonntag schließt sich das traditionelle Kükenfest des Kleintierzuchtvereins in Horb am Ostermontag an. Am Basteltisch können die Kinder Eier mit Federn bekleben und bemalen, mit Hasen kuscheln und von der ersten Vereinsvorsitzenden Silke Wüstholz so einiges über die Kleintiere lernen. Das Highlight werden aber mit Sicherheit die jungen Küken sein, welche voraussichtlich am Samstag schlüpfen werden. Wer also einen eintrittsfreien Tag mit süßen Küken verbringen möchte, findet Parkmöglichkeiten beim Horber Neckarbad.

Wer jedoch den Nervenkitzel in der freien Luft genießt, sollte dem Hochseilgarten in Nagold einen Besuch abstatten. Von 12 bis 17.30 Uhr können sich Abenteuerlustige für rund drei Stunden durch den Hochseilgarten schwingen. Wer möchte, kann sich zudem im Bogenschießen (ab 12 Jahren) oder Axtwerfen (ab 18 Jahren) ausprobieren. Für 60 Minuten kostet das Bogenschießen 19 Euro, für 90 Minuten 26 Euro.

Wanderfreunde sollten einen Abstecher nach Bad Liebenzell wagen, um mal „Shinrin Yoku“ auszuprobieren. „Shinrin Yoku“ bedeutet so viel wie „Waldbaden“ und kommt aus Japan. Die gezielte Naturwanderung hat sich bei vielen Menschen als Stressbewältigung im Alltag bewährt. Die zertifizierte Kursleiterin Rita Schwämmle schult den Geist der Teilnehmer durch Atemübungen, Natur-Yoga, Meditation, langsames Gehen und Verweilen. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher notwendig. Die Wanderung geht von 14.30 bis 16.30 Uhr und die Ticketpreise beginnen bei 20 Euro. Treffpunkt ist der Waldparkplatz beim Rohrbrunnen.

Ein lohnendes Gesamtpaket gibt es am Ostermontag in Ebhausens Freizeitpark Rotfelden. Ab 10 Uhr gibt es einen Osterbrunch inklusive Frühstück und Mittagessen. Der Freizeitpark bietet seinen Besuchern zudem eine spannende Auswahl an Tieren an. Neben Zwergziegen, Minischafen und Gänsen sind in Ebhausen zudem Lamas, Alpakas und gar Kamele zu sehen. Für das Gesamtpaket zahlen Erwachsene 39 Euro, Kinder zwischen 5 und 13 Jahren zahlen 19 Euro. Zudem gibt es mit „Fußballgolf“ eine weitere Attraktion, welche im Preis jedoch nicht enthalten ist.