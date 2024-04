Jens Knossalla – bekannt als „Knossi“ - war in Schiltach Zipline fahren. Außerdem besuchte er das ehemalige Grandhotel Waldlust in Freudenstadt, das heute ein sogenannter „Lost Place“ ist. Das postete der Entertainer auf seinem Instagram-Account.

Internet-Star „Knossi“ ist dieser Tage offenbar im Schwarzwald unterwegs. Am Donnerstag postete der Entertainer in seiner Story auf seinem Instagram-Account, dass er in Schiltach Zipline gefahren ist.

„Wir sind in den Bergen“, sagte Knossalla in einer seiner Stories. Genau genommen war der 37-Jährige in der „Hirschgrund Zipline Area Schwarzwald“. Dort nahm „Knossi“ einige Videos davon auf, wie er in einer Gruppe vor den hohen Seilrutschen steht und berichtet, dass sie alle gleich damit fahren werden.

Für ihn sei es die allererste Zipline-Fahrt, wie er in der Story für den Instagram-Account der „Hirschgrund Zipline Area Schwarzwald“ verrät. Auf seinem eigenen Account erklärt er: „Wir machen hier mehrere Ziplines und fangen mit den leichten an.“ Dass die leichtesten Ziplines trotzdem schon sehr hoch sind, scheint den 37-Jährigen zu überraschen: „Alter, die sind 62 Meter hoch“, sagt er und zeigt damit, dass er vor seiner ersten Zipline-Fahrt Respekt hat.

Eine der Ziplines in Schiltach.(Screenshot) Foto: Instagram/Knossi

In den weiteren Stories legt sich seine Aufregung jedoch: „Jetzt sind wir 600 Meter hoch. Es ist nur noch geil“, findet Knossi. Das Ziplinefahren über den Schwarzwald mache dem Entertainer richtig Spaß, verrät er.

Knossi besucht das „Lost Place“-Hotel Waldlust in Freudenstadt

Am Freitag folgen Stories von Autofahrten durch den verschneiten Nordschwarzwald. „Freunde, das gibts doch gar nicht. Wir haben nur ein Grad, es schneit hier einfach bei uns“, berichtet er begeistert seinen Followern und verrät, dass er richtig Lust habe, Ski fahren zu gehen.

Das macht der Internet-Star dann aber offenbar nicht. Stattdessen fährt er nach Freudenstadt in das ehemalige Grandhotel Hotel Waldlust, das heute auch als „Lost Place“ bekannt ist. „Ich bin wieder da“, ruft er lauthals in einer seiner Stories und filmt dabei das alte Gebäude. Im Inneren zeigt er einige Zimmer und berichtet seinen Followern, dass man in dem „Spukhotel“ nun auch übernachten könne. „Ey, die Leute sind teilweise alleine hier. Das ist doch nicht normal. Du kannst doch nicht alleine im Spukhotel schlafen“, kommentiert der Entertainer und bittet diejenigen, die das machen wollen, um eine Verlinkung in ihrer Story.

Knossi nimmt auch eine Story für seinen Instagram-Account im Hotel Waldlust in Freudenstadt auf. (Screenshot) Foto: Instagram/Knossi

Auch bei der Retro-Avia-Tankstelle in Freudenstadt-Kniebis legte der Internet-Star offenbar einen Stopp ein. Das ist aus einer Instagram-Story der Tankstelle im 60er-Jahre-Stil zu erfahren.

Wo „Knossi“ noch überall anhalten und wie lange der Entertainer im Schwarzwald bleiben wird, ist unklar.

Zipline

Eine Zipline oder auch Seilrutsche ist eine Seilverbindung zwischen zwei unterschiedlich hoch gelegenen Punkten. An dem Seil werden mit einer Rolle oder einem Karabinerhaken Personen angehängt, die so über eine Schlucht vom einem Punkt zum anderen gleiten können.