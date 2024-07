Spezialitäten aus acht Ländern: So bunt war das „Fest der Kulturen“ in Schiltach

So bunt war das „Fest der Kulturen“ in Schiltach

11 Gute Laune herrschte bei den portugiesischen Vertretern, die Spezialitäten wie Muselitos (Krebsfleischbällchen) oder Bifanas no pão (portugiesisches Steak im Wecken) anboten. Foto: Niklas Ortmann

Auf eine kulinarische Weltreise konnten sich die Besucher beim neunten „Fest der Kulturen“ am Sonntag in Schiltach begeben.









Link kopiert



Von Indonesien über Syrien und Afghanistan nach Portugal, Italien, Ungarn und in die Ukraine, dann wieder nach Deutschland zurück – und das alles zu Fuß: Beim neunten „Fest der Kulturen“ am Sonntag auf dem Parkplatz bei der Friedrich-Grohe-Halle konnten sich die Besucher auf eine Weltreise begeben und dabei allerhand Köstlichkeiten entdecken. Sei es Dadar Gulung (grüne Pfannkuchen) oder Lumpia (Frühlingsrollen) am indonesischen Stand, eine afghanische Reispfanne oder Lángos aus der ungarischen Küche. Bei dem heißen Wetter durften auch die Erfrischungen nicht fehlen, zur Auswahl standen etwa ein kühler Limoncello Spritz aus Italien oder ein Portonic am portugiesischen Stand.