Spektakuläre Baumaschine: Der neue Technik-Gigant an der Hochbrücke in Horb

Bei Passanten an der Hochbrücken-Baustelle in Horb sorgt er für Aufsehen: Der riesige Raupenkran LR 1700-1. Bauleiter Rainer Gumz sagt, was es mit dem Riesen-Koloss auf sich hat.
Seit dem 1. September zieht ein gigantischer Raupenkran an der Hochbrücken-Baustelle in Horb alle Blicke auf sich. Der Liebherr LR 1700-1 ist nicht nur ein technisches Schwergewicht, sondern auch ein logistisches Großprojekt – und sorgt bei Passanten für offene Münder und gezückte Handys. Berthold Schlotter, Gewässerwart des Fischereivereins Horb am Neckar, staunt: „Das ist schon gigantisch – was für riesige Raupen.“