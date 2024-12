Die Burg Hohenzollern, das Wahrzeichen der Zollernalb, erstrahlt derzeit abends in einem markanten Rotton. Was steckt hinter der außergewöhnlichen Burgbeleuchtung? Wir klären auf.

Passanten und Autofahrern auf der B 27 - aber auch von weit entfernten Orten - bietet sich derzeit allabendlich ein Farbenspektakel im Zollernalbkreis: Die Burg Hohenzollern bei Bisingen, das Wahrzeichen der Region, leuchtet rot im Nachthimmel.

Burg Hohenzollern in Weihnachtsstimmung

Doch was hat es damit auf sich? Derzeit läuft der Winterzauber auf der Burg Hohenzollern. Die Besucher dürfen den historischen Sitz von Prinz Georg Friedrich von Preußen in einem weihnachtlichen Gewand bestaunen.

Unter anderem der Grafensaal der Burg besticht durch einen sieben Meter großen Weihnachtsbaum mit 2000 Kugeln. Auch die weiteren Räume sind festlich geschmückt. „Über 20.000 Lichter und Kerzen und über 40 geschmückte Christbäume“ zieren die Ausstellungsräume laut Prinzessin Sophie, Ehefrau von Georg Friedrich, Prinz von Preußen.

Begleitet wird der Winterzauber, die noch bis zum 6. Januar besucht werden kann, von einer Lichtershow im Burghof, die auch – von weitem erkennbare – rote Beleuchtung schafft.

Dämmerungsschalter ist auf Burg Hohenzollern im Einsatz

Täglich leuchtet die Burg Hohenzollern noch bis zum 6. Januar von 15 bis 22.30 Uhr in den markanten Rottönen. Die Lichterillumination ist an eine Zeitschaltuhr gekoppelt.

Was passiert nach Abschluss des Winterzaubers?

Die Burg Hohenzollern in gelbem Licht

Bis Mariä Lichtmess – 2. Februar – erstrahlt die Burg täglich in einem hellen Gelbton. In der übrigen Zeit des Jahres ist dies freitags und samstags der Fall. Die Burgbeleuchtung wird in dieser Zeit mittels einem Dämmerungsschalter aktiviert. Gegen 22.30 Uhr verschwinden die Mauern dann wieder in der Dunkelheit.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel erschien erstmals am 23. Dezember 2023 und wurde aufgrund der aktuellen Relevanz aktualisiert.