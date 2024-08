Es ist kurz nach sechzehn Uhr, als sich die ersten Fans an den beiden Eingängen vom Sommersound-Gelände am Druckzentrum Südwest einfinden.

Die allerersten waren Karin und Ralf Wettlin. Für das Paar aus Haslach im Kinzigtal hat Andrea Berg eine ganz besondere Bedeutung. Sie haben sich durch den gleichen Fanclub kennengelernt. Schnell hat sich die Bekanntschaft und die gemeinsame Leidenschaft für Andrea Berg zur großen Liebe entwickelt.

Und wie es das Schicksal so wollte, durfte Ralf seiner Karin einen Heiratsantrag machen – und das natürlich stilecht auf einem Berg-Konzert, sogar auf der Bühne.

Mit Andrea Bergs Cadillac zum Standesamt

„Andrea Berg hat uns auf die Bühne geholt“, erzählt das Paar von dem Konzert in Kleinaspach, der Wahlheimat von Andrea Berg, das den beiden für immer in Erinnerung bleiben wird. Und als wäre das nicht schon genug, fuhr das frisch verlobte Paar mit Andrea Bergs Cadillac, in dem auch der Heiratsantrag erfolgt ist, zum Standesamt – „natürlich war der nur geliehen“, sagt Ralf Wettlin und lacht.

Ralf und Karin Wettlin haben sich durch einen Fanclub von Andrea Berg kennengelernt. Heute sind sie verheiratet. Foto: Marina Schölzel

Genau diese Menschlichkeit und Nahbarkeit sei es, was die beiden Super-Fans so an der Künstlerin schätzen. Und sie freuen sich auch bei diesem Konzert am Sommersound in der, hoffentlich, ersten Reihe zu stehen. „Andrea Berg erinnert sich nämlich an uns“, sagen die beiden Verliebten stolz. Das Ehepaar habe aufgehört zu zählen, wie viele Konzerte der Schlagerikone sie inzwischen schon besucht haben. Allein in diesem Jahr seien es etwa sieben gewesen, sagt Ralf Wettlin zufrieden.

Sie würden mit Andrea im Regen tanzen

Ein großer Andrea-Berg-Fan ist auch Bernadett Eggert aus Quedlinburg im Landkreis Harz. Knapp zehn Konzerte des Schlagerstars hat sie bisher bereits besucht und nahm für den Sommersound VS einen langen Anfahrtsweg von über sechs Stunden in Kauf. In der Schlange am Einlass steht sie dafür ganz vorne.

„Ich mag einfach die gesamte Atmosphäre, das Familiäre und dass hier jeder jedem hilft“, schwärmt sie von den Konzerten. Besonders freut sich Bernadett Eggert an diesem Abend auf einen der größten Hits der Schlager-Sängerin: Kilimandscharo. Das zwischenzeitlich regnerische Wetter sieht sie komplett gelassen, denn wenn es sein muss, dann „tanzen wir mit Andrea zusammen barfuß im Regen“.

Dass die Musik von Andrea Berg auch Generationen verbindet, zeigt die siebenjährige Kyra die mit ihrer Oma Petra das Konzert besucht. „Andrea Berg“ steht in schwarzen Buchstaben auf dem selbstbemalten, weißen T-Shirt des kleinen Mädchens, umrahmt von vielen roten Herzen. Ihr großer Wunsch: ein Autogramm der Künstlerin auf ihr T-Shirt.

Die siebenjährige Kyra und ihre Oma Petra verbindet ihre Fanliebe für Andrea Berg. Foto: Marina Schölzel

Es ist das erste Berg-Konzert für die Siebenjährige, doch sie ist schon jetzt ein ganz großer Fan. Sie schwärmt von Andrea Bergs Musik, ihren Outfits, die sie in ihrem schwarzen Rock stilecht nachempfinden will, und vor allem ihren Tanzmoves.

Gewinner erleben einen besonderen Fan-Moment

Einen ganz besonderen Fan-Moment dürfen an diesem Abend aber andere erleben.

Der Schwarzwälder Bote und die Neckarquelle haben im Vorfeld des Konzerts vier mal zwei Plätze für ein Meet-and-Greet mit der Schlagerikone verlost.

Aufregung liegt in der Luft, als sich kurz vor 19 Uhr die glücklichen Gewinner des persönlichen Treffens im Eingangssaal des Druckzentrums einfinden. Es wird ein letztes Mal die Frisur zurecht gerückt, am Outfit gezupft und das Handy schon mal gezückt.

Und dann geht ein leises Raunen durch die kleine Gruppe, als Andrea Berg um die Ecke kommt. Einer nach dem anderen darf mit dem Mega-Star vor einer Leinwand ein Foto machen. „Viel Spaß“, wünscht Andrea Berg und unterzeichnet jedem eine Autogrammkarte.

Nicht das erste mal der Sängerin so nah

Für Gabi Kress ist es nicht das erste mal, dass sie Andrea Berg so nah sein darf. Die Meet-and-Greet-Gewinnerin hat die Ikone schon mal auf dem Sonnenhof in Aspach bei einer Veranstaltung kennenlernen dürfen. Eigentlich wollte sie diesen besonderen Moment mit ihrer Enkelin verbringen, doch die sei leider ausgefallen. „Ich bringe ihr aber eine Autogramm-Karte mit“, sagt Gabi Kress sichtlich zufrieden.

Den glücklichen Gewinnern des Meet-and-Greets kann die Schlagerikone an diesem Abend ein besonders großes Lächeln ins Gesicht zaubern. Doch auch ihre vielen Fans vor der Bühne macht sie glücklich.

Auch sie selbst scheint sich auf das Konzert auf dem Druckzentrum Südwest zu freuen. Im Vorfeld sagt sie gegenüber unserer Redaktion: „Es ist bestimmt sehr familiär und sehr gemütlich und trotzdem glaube ich, dass eine riesen große Stimmung sein wird. Ich habe schon im Internet und bei Social Media ganz viel gelesen von allen, die kommen und sich freuen. Und ich glaube, es wird schön.“

Und dass sie damit Recht behalten wird, stellt sie an diesem Abend einmal mehr unter Beweis.

Vorband

DJ Thommy

Pünktlich um 18 Uhr gehen die Tore zum Festivalgelände am Druckzentrum Südwest auf. Doch bevor das Publikum den Star des Abends zu hören bekommt, heizt ihnen noch ein anderer Entertainer ordentlich ein. DJ Thommy vom Sonnenhof Aspach stimmt das Publikum auf einen stimmungsvollen Schlagerabend ein. Es ist nicht das erste mal, dass der Entertainer für Andrea Berg das Publikum einstimmt. Mit dabei hat natürlich auch er die großen Schlagerhits und verpackt sie mit fetzigen Beats in einem stimmungsvollen Warm-Up. Zu Kleinaspach, einem kleinen Dorf nördlich von Stuttgart, hat Andrea Berg eine ganz besondere Verbindung – es ist die Wahlheimat der gebürtigen Krefelderin. Dort lebt sie im Hotel Sonnenhof. DJ Thommy spielt derweil Hits wie „1000 Träume weit“, „Das Leben tanzt Sirtaki“ und „Geboren, um dich zu lieben“. Dabei scheut DJ Thommy sich auch nicht selbst zum Mikrofon zu greifen und stimmt lauthals die Schlagerhits an. Das Publikum schwingt stehend das Tanzbein und wippt mit den Armen zu den Liedern. Rund eine Stunde klatschen, singen und tanzen die Zuhörer mit dem DJ, bevor es endlich heißt: Bühne frei für Andrea Berg!