Bisingen und Grosselfingen Was bei den Maifeiern geboten war

In Bisingen und seinen Ortsteilen sowie Grosselfingen ist ausgiebig in den Mai gefeiert worden. Teils wurden die Maibäume mit bloßer Muskelkraft in die Höhe gehievt, teils half schweres Gerät bei dem Kraftakt. Ein Überblick, was bei den Festen geboten war.