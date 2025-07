Aufbruchstimmung in der Schwenninger Innenstadt? Ja – das meint zumindest die Handelssparte des GVO. Denn derzeit tut sich einiges – und auch im Vorstand.

Ladensterben, fehlende Events, unschönes Stadtbild: Die Schwenninger Innenstadt stand lange Zeit in keinem guten Licht – und steht es bei vielen Bürgern bis heute nicht. Das finden auch die Mitglieder der Handels- und Gewerbesparte des Gewerbeverbands Oberzentrum (GVO) - und sind in der vergangenen Zeit aktiv geworden.

Aus den Organisationsreihen des Handels-GVO stammt unter anderem das Kürbisfest auf dem Muslenplatz, das vor allem beim zweiten Mal im vergangenen September zu einem Erfolg geworden ist, blickt Gunter Welzer, Vorsitzender der Handelssparte, bei der jüngsten Mitgliederversammlung zurück. In Sachen Programm, Security und Logistik sei das Fest stets mit großem Aufwand und viel Manpower verbunden, betont Gunter Welzer.

Kürbisfest jetzt länger

Und man will künftig noch eins drauf setzen: Wenn das nächste Kürbisfest vom 26. bis 28. September stattfindet, dann geht es einen Tag länger als bisher – und zwar in Kombination mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Konzert der Black Forest Allstars, der Buffalo Chips, ein Auftritt der Schwenninger Stadtmusik, Modenschau, Zirkusvorführung sowie der Natur-Energie-Tag.

Apropos verkaufsoffen: Der zurückliegende geöffnete Frühjahrs-Sonntag sei in Kombination mit dem dreitätigen Fischmarkt ein Erfolg mit überregionaler Strahlkraft gewesen und soll im Übrigen auch im Frühjahr 2026 wieder mit diesem Konzept stattfinden.

Marktplatz im Fokus

Und: Zum ersten Mal bei einem verkaufsoffenen Sonntag ist im vergangenen April auch der Marktplatz in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Sonja Yapicioglu, Inhaberin der Boutique-Stickerei Antiochia, habe mit großem Engagement viele Marktplatz-Akteure mobilisieren können – und möchte für die kommende Adventszeit wiederum etwas auf die Beine stellen. „Der Marktplatz darf kein Stiefkind bleiben!“, findet der GVO-Spartenvorsitzende.

Seit vielen Jahren ist Gunter Welzer als Inhaber des gleichnamigen Möbelhauses im Schwenninger Handel aktiv und hat viele „Auf und Abs“ miterlebt. Es tue weh, wie sich die Innenstadt nach unten entwickelt hat. Umso wichtiger sei es, sie wieder in kleinen Schritten nach vorne zu bringen.

Workshop mit vielen Akteuren

Mit dazu beitragen soll auch ein Workshop, den der GVO derzeit in regelmäßigen Abständen in Form von Arbeitstreffen und Exkursionen anbietet. Mit dabei sind verschiedene Akteure aus Handel, Industrie, Gastronomie, aber auch vom Stadtmarketing, aus der Kunst- und Kulturszene oder aus unterschiedlichen (Sport-)Vereinen.

„Zeit für Schwenningen“

Ihr Ziel: Zum Motto „Zeit für Schwenningen“ Ideen einbringen und verschiedene Ansätze erarbeiten, die in Form von Veranstaltungen, Begrünungen, aber möglicherweise auch Fassadengestaltungen zur Aufwertung der Innenstadt beitragen sollen. Was und wann genau, das stehe noch nicht fest, erklärt der Unternehmer.

„Etwas bewegen geht nur miteinander“, betont derweil Thomas Caster, der wegen seines Geschäftsleiter-Wechsels von der Schwenninger zur Singener Zinser-Filiale aus dem Amt des stellvertretenden Sparten-Vorsitzenden ausscheidet. Schwenningen sei inzwischen auf einem guten Weg. „Wir alle brauchen eine funktionierende Innenstadt“, betont Caster auch mit Blick auf City-Rondell und ’s Rössle.

’s Rössle und City-Rondell

Zumindest beim ehemaligen Einkaufscenter werde sich wohl bald etwas tun, ergänzt Citymanager Thomas Herr. Noch vor den Sommerferien sollen verschiedene Nutzungsvarianten in die Gemeinderatssitzung eingebracht werden. Die Situation rund ums City-Rondell sei derweil schwierig – und werde es wohl auch in Zukunft sein. Das Citymanagement versuche so gut wie möglich Einfluss zu nehmen.

Der neue und alte Vorstand der GVO-Handelssparte: (von links) Nikol Konta, Gunter Welzer, Thomas Caster (scheidet aus) und Anna Hoffmann. Foto: Mareike Kratt

Positiv bewertet Thomas Herr hingegen den Standort-Entscheid des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) unweit des Muslenplatzes. Das werde Frequenz bringen und den Platz stärken – ebenso wie der anstehende Stadtstrand. Dieser habe bereits in den beiden vergangenen Jahren gezeigt, dass Potenzial in der Innenstadt steckt. „Man muss Schwenningen unbedingt positiver besprechen“, mahnt Herr schließlich an.

GVO-Personalien

So verjüngt sich der Vorstand

Gunter Welzer bleibt auch für die nächste Wahlperiode Vorsitzender der GVO-Sparte Handel und Gewerbe in Schwenningen. Auf Thomas Caster, ausscheidender Stellvertreter, folgen künftig gleich zwei GVO-Mitglieder: die 27-jährige Anna Hoffmann, die seit April Zinser-Geschäftsleiterin ist, sowie die 39-jährige Nikol Konta, Mit-Inhaberin des Brautmodengeschäfts La belle mariée. Beide wollen „frischen Wind“ in die Handelssparte bringen.