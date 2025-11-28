Schwenninger Adventsmarkt im Check: Nicht nur Oh Du Fröhliche – gemischte Resonanz auf dem Muslenplatz

Seit rund einer Woche lockt der Adventsmarkt auf den Schwenninger Muslenplatz. Wie sind die bisherigen Tage gelaufen – und was gibt’s hier eigentlich zu kaufen und erleben?
Reges Treiben herrscht an diesem Mittag auf dem Muslenplatz, wird er doch vor allem von Berufstätigen und Studenten für eine – gemeinsame – Mittagspause am Langosch-, Bratwurst- oder Crêpes-Stand genutzt. Am vergangenen Donnerstag hat sich der Muslenplatz – wiederum sehr früh in diesem Jahr – in eine bunte Weihnachtswelt mit Hüttendorf verwandelt.