Um aufregende Naturwunder bestaunen zu können, muss man nicht immer in den Urlaub fahren – auch der Schwarzwald und die Schwäbische Alb haben malerische Landschaften zu bieten. Wir stellen die zehn schönsten Wasserfälle in der Region vor.

Eine Auszeit vom Alltag nehmen, Ruhe in der Natur genießen und dabei rauschendem Wasser lauschen – das ist vielerorts in der Region möglich.

Etwa 350 Wasserfälle gibt es allein in Süddeutschland – wir haben die zehn schönsten Wasserfälle im Schwarzwald und der Schwäbischen Alb aufgespürt.

Triberger Wasserfälle

Die Triberger Wasserfälle sind ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Reutter

Sie sind ein beeindruckendes Naturschauspiel und ein überregional bekanntes Ausflugsziel: Die Triberger Wasserfälle im Schwarzwald-Baar-Kreis gehören zu Deutschlands höchsten Wasserfällen außerhalb der Alpen. Schäumend und tosend stürzt das Wasser der Gutach hier über sieben Fallstufen insgesamt 163 Meter in in die Tiefe.

Die Triberger Wasserfälle sind ganzjährig begehbar. Im Frühjahr oder nach starkem Regen sind die reißenden Wassermassen besonders beeindruckend. In den Abendstunden werden die Wege bis 22 Uhr beleuchtet.

Höhe: 163 Meter

Preis: Sommer: 8 Euro, ermäßigt 7,50 Euro; Winter: 6 Euro, ermäßigt 5,50 Euro

Adresse: Der Haupteingang der Wasserfälle befindet sich in der Hauptstraße 85, 78098 Triberg im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis)

Schleifenbachwasserfälle

Die Schleifenbachwasserfälle locken Besucher von Nah und Fern nach Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis: An ihnen führt die zweite Etappe des Fernwanderwegs Schluchtensteig vorbei.

Die Wasserfälle in Blumberg sind einst als ein Nebenprodukt der Flussumlenkung der Wutach entstanden. Heute führt eine steile Treppe am Rande des Wasserfalls hinunter in die kleine Schlucht des Schleifenbachs.

Höhe: 20 Meter

Preis: Kostenfrei

Adresse: Der Eingang zu den Schleifenbachwasserfällen befindet sich am Ende der Hauptstraße in 78176 Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Starzel-Wasserfall

Der Starzel-Wasserfall, auch „Junginger Gieß“ genannt, befindet sich zwischen Jungingen und Schlatt im Zollernalbkreis. Beim Zugang zu dem Naturspektakel ist allerdings Vorsicht geboten: Den Wasserfall erreicht man vom Wanderparkplatz am Waldrand über einen schmalen Fußweg durch den Wald und einem anschließend steilen Abstieg herab zur Starzel. Doch die Weg lohnt sich: Besonders beeindruckend ist der „Junginger Gieß“ nach kalten Wintern und langen Regenfällen.

Höhe: 8 Meter

Preis: Kostenfrei

Adresse: Start ab Wanderparkplatz „Am Wasser“, 72417 Jungingen (Zollernalbkreis)

Wasserfall Zillhausen

Als Höhepunkt des zehn Kilometer langen Geowanderwegs rund um Balingen-Zillhausen gilt der Wasserfall Zillhausen am Büttenbach. Mit einer Fallhöhe von 26 Metern ist er der drittgrößter Wasserfall der Schwäbischen Alb. Die Wassermenge des Büttenbachs schwankt saisonal. In extremen Trockenperioden kann der Wasserfall sogar fast versiegeln.

Höhe: 26 Meter

Preis: Kostenfrei

Adresse: Parkplatz Wasserfall und Friedhof, Hochholzstraße 46, 72336 Balingen-Zillhausen (Zollernalbkreis)

Lauterbacher Wasserfälle

Die kleinen Wasserfälle bei Schramberg sind vor allem bei Wanderern beliebt: Sie liegen entlang dem „Lauterbacher Wandersteig“, einer 35 Kilometer langen Wanderung mit zahlreichen Aussichtspunkten und Bächen. Wer keine lange Wanderung auf sich nehmen möchte, kann etwa 200 Meter entfernt von den Lauterbacher Wasserfällen parken.

Höhe: 3 Meter

Preis: Kostenfrei

Adresse: Lauterbacher Wasserfälle, 78713 Schramberg (Kreis Rottweil)

Burgbachwasserfall

Er liegt versteckt im Wald, die kurze Wanderstrecke lohnt sich aber: Der Burgbachwasserfall in der Nähe von Bad Rippoldsau-Schapbach gilt als einer der höchsten frei fallenden Wasserfälle Deutschlands. Über 32 Meter stürzt das Wasser den Burgbachfelsen hinunter. Vom Wasserfall sind es nur ein paar Serpentinen und eine Treppe bis zum Aussichtspavillon auf dem Felsen. Von dort aus können Besucher eine schöne Aussicht ins Burgbachtal genießen.

Höhe: 32 Meter

Preis: Kostenfrei

Adresse: Vom Parkplatz „Vor Burgbach“ in 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach (Kreis Freudenstadt) erreicht man nach rund 25 Minuten Wanderzeit den Burgbachwasserfall.

Rosshimmelwasserfall

Ganz in der Nähe von Baiersbronn befand sich früher einer der zahlreichen Karseen im Schwarzwald. Über die verbleibende steile Karwand rauscht heute der Rosshimmelwasserfall 30 Meter in die Tiefe. Der Hauptfall hat eine Höhe von etwa sieben Metern. Je nach Wasserstand kann der Wasserfall tosend sein oder nur leicht vor sich hin plätschern. Etwa fünf Kilometer entfernt befindet sich auch der Sankenbacher Wasserfall, der ebenso über eine steile Karwand in den Sankenbachsee bei Baiersbronn stürzt.

Höhe: 30 Meter

Preis: Kostenfrei

Adresse: Vom Parkplatz „Alexanderschanze“ in 72270 Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) ist der Rosshimmelwasserfall über die Waldwege zu Fuß zu erreichen.

Allerheiligen Wasserfälle

Unterhalb des Klosters Allerheiligen befinden sich die größten natürlichen Wasserfälle des Nordschwarzwaldes. Die Allerheiligen Wasserfälle bei Oppenau sind auch unter den Namen „Büttensteiner Wasserfälle“ und die „Sieben Bütten“ bekannt. An dieser Stelle stürzt der Grindenbach, der Oberlauf des Lierbachs, über sieben Kaskaden in die Tiefe.

Entlang der Allerheiligen Wasserfälle bietet das Nationalparkteam regelmäßig geführte Wanderungen an. Wer die malerische Landschaft auf eigene Faust erkunden möchte, kann das auf dem Rundwanderweg, der über Holzbrücken und Treppen durch die Schlucht zum Kloster, dem Engelskanzel-Felsen, zu den Wasserfällen und wieder zurück führt.

Höhe: 90 Meter

Preis: Kostenfrei

Adresse: Die Allerheiligen Wasserfälle erreicht man über die Schwarzwaldhochstraße (B 500). Die Wasserfälle befinden sich ungefähr zehn Kilometer vor 7728 Oppenau (Ortenaukreis). Parkplätze gibt es am Fuß der Wasserfälle und Nahe des Klosters.

Tannegger Wasserfall

Die wohl bekannteste Kaskade der Wutachschlucht ist der Tannegger Wasserfall. Über 15 Meter tief fällt das Wasser von der mosigen Wand des „Oberen Muschelkalks“. Das Wasser stammt vom Tannegger Bach, der seinen Namen von der Burg Alt-Tannegg hat.

Der Wasserfall liegt auf dem Schluchtensteig zwischen der Wutachmühle und der Schattenmühle in Bonndorf im Schwarzwald. Gegenüber des Wasserfalls liegt das Münzloch, die mit 84 Metern längste höhle der Wutachschlucht. An heißen Sommertagen können Wanderer sich hier erfrischen, eine kleine Holzbrücke vor dem Wasserfall ist ein beliebter Fotospot.

Höhe: 15 Meter

Preis: Kostenfrei

Adresse: Kostenlose Parkplätze gibt es an der Wutachmühle und der Schattenmühle in 79848 Bonndorf (Kreis Waldshut). Von dort aus ist der Wasserfall über den Schluchtensteig zu Fuß erreichbar.

Todtnauer Wasserfälle

Besondere Schönheit gewinnt der Todtnauer Wasserfall durch seine fünf Fallstufen, an denen sich das Wasser immer wieder bricht. Der völlig naturbelassene Wasserfall steht unter Denkmalschutz. Über angelegte Treppen und Stege können Besucher ganz dicht an das Naturspektakel herantreten. Einen besonderen Ausblick auf die Wasserfälle gibt es auch von der „Blackforestline“ – einer 450 Meter langen und 120 Meter hohen Hängebrücke über dem Tal mit den Todtnauer Wasserfällen.

Höhe: 97 Meter

Preis: Der Eintritt für den Wasserfall kostet 2,50 Euro, das Kombiticket für die Brücke und Wasserfall kostet für Erwachsene 12 Euro, für Kinder bis 14 Jahren 9 Euro

Adresse: Einstieg am Quellgebiet oder am Fuße des Wasserfalls. Der öffentlicher Parkplatz „Aftersteg“ am Wasserfallportal befindet sich an der Landstraße 126 zwischen Todtnau und Kirchzarten im Ortsteil Aftersteg. Parkplatz Blackforestline: Außer Ort 38, 79674 Todtnau (Kreis Lörrach).