Balingen Zillhausener Wasserfall eine ausgezeichnete Besonderheit

Für die Gemeinde Zillhausen, die sich selbst Wasserfalldorf nennt, stellte die Einweihung ein bedeutendes Ereignis dar. Siegfried Roth, Geschäftsführer des Geoparks Schwäbische Alb, beschrieb den Wasserfall bei der Einweihung als einen Höhepunkt: "Die Gesteinsschichten, die das Bild des Wasserfalls prägen, stammen aus dem Braunjura. Da diese nur sehr selten aufgeschlossen sind, bekommen wir hier einen beispielhaften Einblick in die Geschichte der Schwäbischen Alb", so Roth.

Der am Wanderweg in Zillhausen gelegene Wasserfall ist dank seinem tiefen Gefälle der dritthöchste auf der Schwäbischen Alb. 26 Meter stürzt das Wasser dort in die Tiefe, 17 Meter davon im freien Fall in das sogenannte Wunderloch. Aufgrund der zuletzt regenarmen Monate wurde eigens für die Eröffnung Wasser angestaut, damit die volle Pracht des Wasserfalls bestaunt werden konnte. Rudi Hezel übernahm die Öffnung des angestauten Wassers, das die Stufe am Büttenbach hinunterstürzte und ein erstaunliches Spektakel bot.

Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann zeigte sich erfreut über die Anerkennung für den Wasserfall: "Dieser Geopoint stellt ein weiteres Puzzlestück in der Aufwertung unserer besonderen Landschaft dar, die als eine Art offenes Geschichtsbuch der Jurazeit landesweit ihresgleichen sucht." Durch die Auszeichnung gewinne der Wasserfall an Bedeutung, was angesichts seiner besonderen geologischen Merkmale verdient sei, so Reitemann weiter.