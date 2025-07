Im Sommer gibt es kaum etwas Schöneres, als sich im Wasser von den hohen Temperaturen abzukühlen. Wir haben eine Auswahl an Badeseen gesammelt, an denen auch Hunde willkommen sind.

Bei Temperaturen von mehr als 25 Grad freuen sich nicht nur wir Menschen über eine Abkühlung – auch Hunde gehen im Sommer gerne baden. Das heiße Wetter macht den Tieren ebenso zu schaffen.

Im Gegensatz zu uns Menschen schwitzen Hund nicht – ihre Körpertemperatur regulieren sie über den Mund, die Nase, die Zunge und die Pfoten. Eine Abkühlung im Wasser kann hier Abhilfe schaffen.

Doch wo ist das Baden für Hunde erlaubt? An den meisten öffentlichen Flüssen und Bächen ist eine Abkühlung gestattet – außer, es ist ausdrücklich anders geregelt. An Badeseen und Strandbädern sieht ist es aber oft anders aus, überwiegend wird den vierbeinigen Freunden hier der Eintritt verwehrt.

Wir haben die Anlaufstellen gesammelt und eine Auswahl an hundefreundlichen Badestellen zusammengetragen, die aus der Region Schwarzwald und der Schwäbischen Alb gut zu erreichen sind.

Titisee

Der Titisee gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Schwarzwald – und ist auch für einen Badeausflug mit Hund ideal geeignet. Für die vierbeinigen Gefährten ist das Baden an vielen Stellen erlaubt, insbesondere am südlichen Ufer des Sees. Einen Hundestrand gibt es beispielsweise beim Naturcampingplatz Weiherhof: Hier dürfen die Tiere baden und das Wasser genießen, außerdem gibt es einen Kiosk und ein Restaurant.

Das Baden ist für Hunde am Titisee an vielen Stellen erlaubt. (Archivfoto) Foto: Animaflora PicsStock/ Shutterstock

Adresse: Hundestrand Weiherhof , Bruderhalde 25, 79822 Hinterzarten

Nicht in allen Strandbädern am Bodensee ist das Mitbringen von Hunden gestattet. Stattdessen gibt es aber zahlreiche Hundestrände, wo die flauschigen Vierbeiner sorglos mit ihren Artgenossen im Wasser toben können. In Radolfzell am Bodensee gibt es den Hundestrand Herzenbad in der Nähe vom Bahnhof. Neben einer großen Spielwiese gibt es hier auch alles andere, was ein Badetag am Bodensee benötigt. Auch in Ludwigshafen, Überlingen und Konstanz gibt es Strandabschnitte, an welchen Hunde ausdrücklich erlaubt sind.

Am Bodensee gibt es viele Strände speziell für Hunde, wie hier in Ludwigshafen-Bodman. Foto: Meene

Adresse: Hundestrand Herzenbad, Karl-Wolf-Straße 13, 78315 Radolfzell am Bodensee

Hundestrand Ludwigshafen-Bodman, Bahnhofstraße 16, 78351 Bodman-Ludwigshafen

Hundefreundliches Ufer, Bahnhofstraße, 88662 Überlingen

Hörlepark Konstanz, Überlinger Straße 8, 78464 Konstanz

Windgfällweiher

Ganz in der Nähe des Titisees befindet sich auch der Windgfällweiher. Der naturbelassene Stausee glänzt durch seine ruhige Lage inmitten der Natur. Im öffentlichen Strandbad können sich sowohl Zwei- als auch Vierbeiner abkühlen.

Adresse: Windgfällweiher, 79853 Lenzkirch

Tumlinger See

Der Tumlinger See ist ein naturbelassenes Gewässer, umgeben von Wiese und Wald. Für Frauchen und Herrchen ist das Wasser teilweise zu dreckig zum Baden – beliebt ist der See aber bei Hundebesitzern, denn die vierbeinigen Freunde werden hier geduldet und dürfen ins Wasser.

Am Tumlinger See dürfen Hunde ins Wasser springen. (Archivfoto) Foto: Maier

Adresse: Tumlinger See, 72178 Waldachtal

Gifiz See

Der Gifiz See liegt direkt bei Offenburg im Ortenaukreis. Er gilt als sehr hundefreundlich, auch Baden wird geduldet. Nur im Strandbad müssen Hunde draußen bleiben.

Bei Offenburg liegt der Gifiz See: Außerhalb des Strandbades werden hier auch Hunde im Wasser geduldet. (Archivfoto) Foto: Heck

Adresse: Gifiz See, 77656 Offenburg

Baggersee Matschel

Ebenfalls im Ortenaukreis liegt der Baggersee Matschel bei Meißenheim. Für Hunde gibt es hier zwar keinen offiziellen Strandabschnitt, Vierbeiner sind aber generell erlaubt und es herrscht keine Leinenpflicht.

Beliebtes Ausflugsziel für Zwei- und Vierbeiner: der Matschelsee im Ortenaukreis. (Archivfoto) Foto: Forth

Adresse: Baggersee Matschel, an der B36, 77974 Matschelheim

Baggersee Schuttern

Einen Strand speziell für Hunde gibt es dafür am Baggersee Schuttern. Der See befindet sich neben der Kiesgrube Friesenheim-Schuttern im Ortenaukreis. Der Baggersee mit Campingplatz bietet Badespaß für die ganze Familie – inklusive Hund.

Am Baggersee Schuttern gibt es einen ausgewiesenen Hundestrand. (Archivfoto) Foto: Bohnert-Seidel

Adresse: Baggersee Schuttern, In d. Kruttenau 100, 77948 Friesenheim

Stausee Möhringen

Im Krähenbachtal im Landkreis Tuttlingen liegt der Möhringer Stausee. Hunden ist hier das Planschen im Wasser gestattet, eine Leinenpflicht gibt es nicht. Für Menschen ist der See nicht zum Baden geeignet.

Am Möhringer Stausee im Landkreis Tuttlingen ist es Hunden erlaubt, im Wasser zu baden. (Symbolfoto) Foto: Cassie Armstrong

Adresse: Stausee Möhringen, 78532 Tuttlingen, Möhringen an der Donau