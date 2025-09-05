Schwarzwald Marie: Playmobil-Figur ist dort zu finden, wo Interessierte sie gar nicht vermuten

Die erste Auflage der Playmobil-Figur Schwarzwald Marie ist schnell ausverkauft gewesen. Doch es gibt Nachschub. Sie ist dann dort zu haben, wo manche sie wohl gar nicht vermuten.
In einer ersten Auflage kamen rund 77 000 Stück der Playmobil-Figur Schwarzwald Marie mit dem typischen roten Bollenhut und der Schwarzwälder Kirschtorte auf den Markt. Sie war schnell vergriffen. Das war auch in Bad Liebenzell der Fall. Dort waren 500 Stück in der Trinkhalle und bei der Tourist-Information im Bürgerzentrum zu haben.