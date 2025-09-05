Schwarzwald Marie: Playmobil-Figur ist dort zu finden, wo Interessierte sie gar nicht vermuten

Die erste Auflage der Playmobil-Figur Schwarzwald Marie ist schnell ausverkauft gewesen. Doch es gibt Nachschub. Sie ist dann dort zu haben, wo manche sie wohl gar nicht vermuten.

In einer ersten Auflage kamen rund 77 000 Stück der Playmobil-Figur Schwarzwald Marie mit dem typischen roten Bollenhut und der Schwarzwälder Kirschtorte auf den Markt. Sie war schnell vergriffen. Das war auch in Bad Liebenzell der Fall. Dort waren 500 Stück in der Trinkhalle und bei der Tourist-Information im Bürgerzentrum zu haben.

Katja Stoll, Mitarbeiterin der Tourist-Information in Bad Liebenzell, berichtete, dass 400 Stück nachbestellt würden. Zu kaufen gibt es sie aber erst vor Weihnachten.

Dann ist die Schwarzwald Marie auch in der Glückszentrale von Schömberg in der Lindenstraße zu haben, teilte Stefanie Stocker, Pressesprecherin der Gemeinde Schömberg mit. Die Glücksgemeinde bestellte 500 Figuren.

Weitere Partner

Interessierte sollten zudem bei Hotels, Gaststätten und Pensionen nachfragen. Die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald bot bis 29. August Gastgebern und weiteren Partnern im Tourismus die Möglichkeit an, die Schwarzwald Marie zu bestellen.

Sehr gute Resonanz

Die Resonanz war sehr gut, heißt es vonseiten der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald. Sie ist für den Tourismus im Landkreis Calw zuständig und hat ihren Sitz in Bad Liebenzell. So wurden etwa 2000 bis 2500 Figuren nachbestellt.

Darin enthalten sind auch die 400 Stück für die Tourist-Information in Bad Liebenzell und die 500 Exemplare für die Glückszentrale in Schömberg. Kleinere Tranchen gingen aber auch an private Gastgeber.