Schramberger CDU: Das ist die erste Frau an der Spitze

Schon als Schülerin mischte Alexandra Zink-Colacicco sich ein. Heute steht sie an der Spitze des CDU-Stadtverbands – mit klaren Vorstellungen von Dialog und Führung.
Der teils desolate Zustand des Schramberger Gymnasiums begleitet Alexandra Zink-Colacicco schon ihr halbes Leben lang. Bereits zu ihrer Schulzeit hing im Klassenzimmer ein Schlauch von der Decke, der Regenwasser in einen Eimer leitete. „Das Tropfen konnte einen wirklich in den Wahnsinn treiben“, erinnert sie sich. Damals berichtete sie als freie Mitarbeiterin des Schwarzwälder Boten über die Zustände – und handelte sich dafür prompt Ärger mit dem damaligen Rektor ein. Ein frühes Beispiel dafür, dass sich die Schrambergerin nicht einschüchtern lässt, wenn sie von einer Sache überzeugt ist.