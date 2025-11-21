Schmiechataler Tailfingen: „Kappen auf!“ und ab in die Fasnet

Die Tailfinger Fasnetsgesellschaft Schmiechataler ist mit ihrer feierlichen Inthronisation in die fünfte Jahreszeit gestartet – und zu ihrem bevorstehenden Jubiläum.
In lockerer Atmosphäre eröffnete Präsidentin Ivonne Roth die neue Kampagne und befahl ihrem Elferrat klassisch „Kappen auf!“, bevor sie Zepter und Krone an das neue Prinzenpaar überreichte. Prinzessin Nadine I. und Prinz Nils I. regieren nun bis zum Aschermittwoch über den ältesten Fasnetsverein in Albstadt. Die Schmiechataler verbinden seit 1966 das karnevalistische mit dem schwäbisch-alemannischen Brauchtum der Fasnet.