Schmiechataler Tailfingen: „Kappen auf!“ und ab in die Fasnet

Die Tailfinger Fasnetsgesellschaft Schmiechataler ist mit ihrer feierlichen Inthronisation in die fünfte Jahreszeit gestartet – und zu ihrem bevorstehenden Jubiläum.

In lockerer Atmosphäre eröffnete Präsidentin Ivonne Roth die neue Kampagne und befahl ihrem Elferrat klassisch „Kappen auf!“, bevor sie Zepter und Krone an das neue Prinzenpaar überreichte. Prinzessin Nadine I. und Prinz Nils I. regieren nun bis zum Aschermittwoch über den ältesten Fasnetsverein in Albstadt. Die Schmiechataler verbinden seit 1966 das karnevalistische mit dem schwäbisch-alemannischen Brauchtum der Fasnet.

Wie üblich wurden im Rahmen der Inthronisation auch die verdienten Mitglieder des Vereines mit Orden ausgezeichnet. Als Mitglied im Landesverband württembergischer Karnevalsverein (LWK) dürfen die Schmiechataler neben ihren Vereinsorden dabei auch Orden auf Landesebene verleihen.

Zahlreiche Ehrungen

Zwei hohe Ehrungen gingen dabei in diesem Jahr an Präsidiumsmitglieder: Ivonne Roth als Präsidentin und Jannik Nölke als Schriftführer erhielten das „Großkreuz“ am Banddreieck mit Urkunde und Anstecknadel. Diese Auszeichnung kann an Mitglieder von Vereinen und Personen verliehen werden, die sich besonders um das karnevalistisch-fastnachtliche Brauchtum verdient gemacht haben und ist die dritthöchste Ehrung auf Landesebene.

Um das Großkreuz zu erhalten, mussten beide mindestens sieben Jahre ununterbrochen im Präsidium der Schmiechataler tätig sein oder eine leitende Funktion innehaben. Ivonne Roth ist seit 2017 im Präsidium der Schmiechataler. Sie begann zunächst als Ordensmarschalla, bevor sie unter ihrem Ehemann Philipp zur Vize-Präsidentin und nach seinem Tod 2020 schließlich zur Präsidentin der Schmiechataler ernannt wurde.

Jannik Nölke stieg 2016 zum 50. Jubiläum bei den Schmiechatalern ein und startete direkt als „Beisitzer Presse“. Im Jahr danach stieg er zum Schriftführer aufstieg.

Großkreuz am Banddreieck mit Urkunde und Anstecknadel

Beide haben die Schmiechataler gemeinsam durch die Pandemie geführt, in der der Verein zwei herbe Verluste zu beklagen hatte: Nur wenige Monate nach Präsident Philipp Roth traf die Vereinsmitglieder die Nachricht über den Tod des Geschäftsführers Reinhold Hoffmann sehr hart. Ivonne Roth und Jannik Nölke haben in enger Zusammenarbeit mit dem LWK und den verschiedenen Ämtern ein Überleben der Schmiechataler gesichert.

Neben dem Großkreuz wurde an Chantal Müller der Garde-Orden in Silber verliehen. Diesen können aktive Garde-Tänzerinnen nach drei bis fünf Jahren durchgängiger Mitgliedschaft verliehen bekommen.

Orden für weitere verdiente Mitglieder

Mit dem „Damenorden“ werden Frauen geehrt, die sich aktiv im Verein beteiligen. Er wurde verliehen an Anja Vögtle und Kassiererin Lorena Lanz. Besonders aktiv zeigten sich Nico und Marco Gerhardt, die beide den „Kinderorden“ des Landesverbandes erhielten. Dieser zeichnet Kinder und Jugendliche aus, die sich in besonderem Maße im Verein einbringen.

Den Vereinsorden verleihen die Schmiechataler an Mitglieder, die seit mindestens einem Jahr aktiv am Vereinsleben teilnehmen. Ihn erhielten Thomas und Hannah Bodmer, Shanaya Heilig, Anastasia Diaconita, Alina und Lea Roth und Elisabeth Henkel.