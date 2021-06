1 Das neue Präsidium: Zweite von rechts ist Präsidentin Ivonne Roth. Mit auf dem Foto die T-Shirts der verstorbenen Philipp Roth und Reinhold Hoffmann. Foto: Schwarzwälder Bote

Hauptversammlung: Gesellschaft Schmiechataler hat wieder komplettes Präsidium / Geballte Frauen-Power

Die Gesellschaft Schmiechataler TFG 66 hat wieder ein komplettes Präsidium. In einer außerordentlichen Hauptversammlung wählten die Mitglieder fünf Frauen an die Spitze des Vereins.

Albstadt-Tailfingen. "Der Grund unserer außerordentlichen Hauptversammlung ist leider ein sehr trauriger, denn zweimal meinte es das Schicksal nicht gut mit uns", sagte Ivonne Roth mit bewegter Stimme. Sie war Vizepräsidentin bei den Schmiechatalern, sprang nach dem Tod des Ehemannes und Präsidenten Philipp Roth in die Bresche.

Es war wahrlich kein gutes Jahr 2020, keine gute Saison für die Schmiechataler. Alles war bestens geplant und vorbereitet für die Fasnet, doch Corona und der Lockdown brachten das Vereinsleben zum Stillstand. "Dennoch hatten wir genug zu tun, der Verein lebte weiter", betont Ivonne Roth. Dann kam die traurige Nachricht, der Präsident starb am 29. Dezember.

Laut Satzung wäre zeitnah eine außerordentliche Hauptversammlung notwendig gewesen, um das Amt des Präsidenten neu zu besetzen. Was durch die Pandemie nicht möglich war. In Absprache mit dem Landesverband Württembergische Karnevalvereine (LWK) wurde vereinbart, den Verein vorläufig zu Zweit zu führen: durch Ivonne Roth und Geschäftsführer Reinhold Hoffmann. Der nächste Tiefschlag folgte, denn Hoffmann starb am 2. April ebenfalls. Seitens des Präsidenten und eines Rechtsbeistands des LWK wurde dem Verein empfohlen, eine Hauptversammlung online zu veranstalten, die vorbereitet war. Durch die überraschend schnell sinkenden Inzidenzzahlen im Kreis war es jetzt kurzfristig möglich, am Samstagnachmittag eine außerordentliche Versammlung in Präsenz zu organisieren.

"Aufgeben war für mich nie eine Option gewesen, denn was man liebt, gibt man nicht auf, auch wenn es mal scheppert", gab sich Ivonne Roth kämpferisch. Sie dankte der "Schmiechataler-Familie", die auch in schweren Zeiten zusammen gehalten habe.

Den Finanzbericht, der durch fehlende Einnahmen mit einem kleinen Minus abschließt, gab Schatzmeisterin Claudia Lanz bekannt. Ronald Kinastowski dankte dem aktiven Präsidium für dessen Arbeit in einer schweren Zeit.

Ein Frauen-Quintett wird die künftigen Geschicke der Schmiechataler leiten. Präsidentin ist Ivonne Roth, unterstützt von Vizepräsidentin Claudia Lanz, Geschäftsführerin Sabine Hoffmann, Schatzmeisterin Lorena Lanz und Ordensmarschallin Nadine Gerhardt. Im Amt sind weiter – sie standen nicht zur Wahl – Schriftführer Jannik Nölke und Vensan Derakovic vom Wirtschaftsausschuss.

Das neue Präsidiums betonte die Wichtigkeit des Wir-Gefühls. Zeitnah müsse eine Satzungsänderung angegangen werden, ein Sommerfest ist ebenfalls geplant. Ebenso wolle man weitere Mitglieder – derzeit sind es noch 49 – gewinnen sowie weitere Aktivitäten planen.