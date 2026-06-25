Schäferlauf Wildberg: Handicap soll kein Hindernis für den Schäferlauf sein

Die Organisatoren der traditionellen Veranstaltung in Wildberg bemühen sich um Barrierefreiheit.

Der Schäferlauf steht vor der Tür – und viele planen sicher bereits den Besuch des traditionellen Wildberger Volksfests. Doch wie sieht es aus, wenn man auf Rollator oder gar den Rollstuhl angewiesen ist? Oder wenn der Sprössling im Kinderwagen mit zum Fest kommen soll?

Feststrecke im Vorfeld extra begangen Barrierefreiheit ist auch den Organisatoren des Schäferlaufs ein Anliegen. Deshalb wurden auch in diesem Jahr einige Möglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen neu geschaffen, andere wurden fortgeführt.

Die Festzugsstrecke wurde extra begangen, um mögliche Stellen auszumachen, die zum Hindernis werden könnten – und sicherzustellen, dass auch Menschen mit Behinderungen das Event erleben können. Außerdem wurden mehr Sitzgelegenheiten geschaffen, um Ruhepunkte anzubieten, heißt es von den Verantwortlichen.

Auch bei den Toilettenanlagen wurde auf Menschen mit Behinderung Rücksicht genommen, heißt es in der Mitteilung: „Auf dem Festgelände, beim Leistungshüten und im Bereich der Parkierungsfläche für Menschen mit Handicap gibt es barrierefreie Toilettenanlagen“, heißt es vom Kulturamtsleiter, Maximilian Ormos, und dem Vorsitzenden der Schäferlauffreunde, Eberhard Fiedler.

Neue Beläge im Kloster Reuthin

Im Kloster Reuthin wurden bereits im März neue Beläge ausgebracht. Mit dem neuen Asphaltboden sind die Hauptwege auch für „Rollator, Rollstuhl und Kinderwagen ohne Einschränkung nutzbar“. Vorher waren diese sandig und teils schlammig. Weiter wurde bei der Planung vermieden, dass Kabelbrücken zum Hindernis für Gehhilfen und Kinderwagen werden.

Doch wie zum Schäferlauf kommen? Die Stadt wird einen Bus-Shuttle einrichten. Diesen sollen auch Menschen mit Behinderungen nutzen können. Deshalb werden Linienbusse eingesetzt und nicht Reisebusse. Linienbusse seien beim Ein- und Ausstieg wesentlich barrierefreier, heißt es in der Mitteilung.

Unsere Empfehlung für Sie Aktionstag in Wildberg Wissenswertes rund ums Schaf Unter dem Motto „Alles rund ums Schaf“ stand am Sonntag der Wildberger Schäferaktionstag in den historischen Klosteranlagen.

Wie schon in den vergangenen Jahren soll es auch in diesem Jahr einen Preisnachlass geben, wenn ein Schwerbehindertenausweis vorgelegt wird.