1 Familie Faulhaber hat bei ihrem Neubau in der Au den Stil des Elternhauses von Julia Faulhaber (links im Bild hinter den Gewächshäusern) aufgegriffen. So fügt sich das Gebäude gut in die historische Stadtansicht ein Foto: Faulhaber

Auch für Neubauprojekte kann es in den Rottweiler Sanierungsgebieten finanzielle Unterstützung geben – so wie bei Familie Faulhaber in der Au.









Link kopiert



Sanierung ist Stadtentwicklung. „Seit Jahrzehnten unterstützt uns die Städtebauförderung des Bundes beim Erhalt der historischen Substanz und bei der zukunftsorientierten Entwicklung unserer Stadt gleichermaßen“, sagt Oberbürgermeister Christian Ruf. Bereits 1972 wurde das erste Sanierungsgebiet ins Leben gerufen. Derzeit laufen in Rottweil sogar zwei Sanierungsgebiete, eines in der Stadtmitte und eines in der Au. In loser Folge stellt die Stadtverwaltung einige Sanierungsobjekte vor – heute den Neubau von Familie Faulhaber in der Au.