Rottweil Mit einer Reichweite von etwa 250 Kilometern

Danach geht es über das Viadukt in die Innenstadt. An der Hauptkreuzung muss der Bus anhalten und an der abschüssigen Stelle anfahren. Kein Problem. Das Fahrzeug ähnelt einem herkömmlichen Omnibus. Basisfahrzeug sei der Aufbau eines bisherigen Diesel-Omnibusses, erfahren die interessierten Gäste von den anwesenden Mitarbeitern der Firma Iveco.

Dieses Unternehmen baut den eingesetzten Bus in einem französischen Werk. Knapp zwei Jahre läuft er schon im Testbetrieb. Das Unternehmen Iveco ist in den europäischen Konzern CNH (Case New Holland) Industrial eingegliedert. Weitere Marken des im Bereich Nutzfahrzeuge tätigen Konzern sind: Case IH, Steyr, New Holland oder Magirus.

Die Besucher der Veranstaltung erhalten detaillierte Informationen zu den technischen Daten. Wichtiger Punkt: die Reichweite. Mit einkalkuliertem Nebenverbrauch durch Heizung und Klimatisierung und Berücksichtigung der topographischen Gegebenheiten in Rottweil hält der Iveco-Ingenieur eine Reichweite von 250 Kilometern realistisch. Es gäbe Anbieter, welche 400 Kilometer versprächen, doch dies sei nicht realitätsnah, wird vorgetragen. Die Heizung beeinflusse am meisten die Reichweite.

Der Großteil der Batterien befindet sich beim vorgestellten Modell auf dem Dach. Deshalb müsse der Dachaufbau verstärkt werden, berichtet der Ingenieur. Nach den Vorstellungen des Rottweiler Stadtbusunternehmens könnte der erste elektrisch betriebene Bus im öffentlichen Personennahverkehr auf der Strecke Hängebrücke – Turm – Innenstadt zum Einsatz kommen.

Keller denkt aber schon weiter: "In vier Jahren wollen wir den gesamten Fuhrpark auf Elektromobilfahrzeuge umstellen." Doch er verweist auf einen wichtigen Aspekt. Die Unternehmer müssten für Kalkulationszwecke die Betriebskosten ("Es werden ja wahnsinnige Mengen Strom benötigt") exakt kennen. Dazu zähle nicht nur der Aufwand für die Investition.

Die Anschaffungskosten für das Elektrofahrzeug lägen ohne Zuschuss zweieinhalb so hoch wie beim Dieselbus. Wirtschaftlichkeit sei bei einem Privatunternehmer ein entscheidender Faktor. Doch die Politik biete im Moment noch keine Lösungsansätze.

Die derzeitigen Förderbedingungen müssten auf die neue Technik angepasst werden, gibt ihm der Oberbürgermeister recht und verspricht, sich im Städtetag dafür einzusetzen. Die Firma Hauser und insbesondere Hans Keller sei mit Herzblut dabei und hätten es immer geschafft, zum richtigen Zeitpunkt die Weichen zu stellen, lobt Broß das innovative Unternehmen.

Elektromobilität bezeichnet der OB als den richtigen Weg. Auch bei der Bewerbung für die Landegartenschau sei die Mobilität ein Schwerpunkt, erläutert Broß. Als ehrgeiziges Ziel formuliert er, und zwar unabhängig von der Entscheidung über den Zuschlag für die Landesgartenschau: "Wir wollen digitale Zukunftsgemeinde und Mobilitätslabor werden."