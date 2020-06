Rottweil Kein weiterer Coronafall an Leibniz-Gymnasium

Entwarnung am Donnerstagmorgen für das Leibniz-Gymnasium in Rottweil, eines von drei Vollgymnasien in der Stadt. Nachdem ein Fünftklässler positiv auf das neue Coronavirus getestet worden war, wurden die direkten Kontakte – Mitschüler und Lehrer – noch am Dienstag ebenfalls getestet. Das Ergebnis wurde am späten Mittwochabend bekannt. Demnach haben sich die direkten Kontakte nicht mit dem gefährlichen Krankheitserreger angesteckt.

Am Montag war bekannt geworden, dass sich der Schüler einer fünften Klasse wohl während der Pfingstferien mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Auch ein Elternteil ist infiziert. Das Kind war am Dienstag vergangener Woche zuletzt in der Schule und befindet sich seitdem in häuslicher Quarantäne.