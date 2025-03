Emma Sawade glänzt in Sindelfingen

1 Zufriedene Gesichter bei den Bochinger Teilnehmerinnen Emma Sawade, Linda Zimmer, Amy Konstanzer und Alena Himmelspach Foto: Tabea Sauter

Die Bochinger Gymnastinnen nahmen erfolgreich bei den württembergischen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik teil.









Bei den württembergischen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Sindelfingen am vergangenen Sonntag gingen vier Gymnastinnen des Turnvereins Bochingen an den Start.