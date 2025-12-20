Rezept für Weihnachtsgebäck: Pop-up-Café in Aistaig – Konditorin Trini verrät ihr Wakuluss-Rezept

Die ehemalige Traube-Tonbach-Konditorin mit eigenem Pop-up-Café in Aistaig erzählt uns, was bei den Oberndorfern besonders beliebt ist – und verrät ihr Wakuluss-Rezept.
Von französischen Törtchen bis zur Schwarzwälder Kirschtorte – seit Februar gibt es in „Trini’s Konditorei & Patisserie“ in Aistaig an jedem ersten Samstag im Monat besondere Backkunst zu entdecken. Wir fragen Annkatrin Raible, wie es läuft, was bei den Oberndorfern beliebt ist, und ob das Pop-up-Café künftig häufiger öffnet. Außerdem verrät sie uns, wie man ihre leckeren Wakuluss-Plätzchen ganz einfach nachbacken kann.