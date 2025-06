Rettungshubschrauber Christoph 11 Von VS aus wird rund um die Uhr geflogen – jetzt kommt Verstärkung

Seit 2017 rettet Christoph 11 in Villingen-Schwenningen mit der einzigen 24-Stunden-Station in Baden-Württemberg auch nachts Leben. Der Rettungshubschrauber erhält nun nach Einbruch der Dunkelheit Verstärkung in der Luft.