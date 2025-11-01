Reaktivierung der Kandertalbahn: Appell an Bürgermeister und Bürger des Kandertals

Der Kanderner Ortsverband der Grünen kritisiert Diana Stöckers Haltung zur Kandertalbahn.
Der Grünen-Ortsverband Kandern zeigt sich in einer Pressemitteilung verwundert über die jüngsten Äußerungen von Weil am Rheins Oberbürgermeisterin Diana Stöcker (CDU) zur Reaktivierung der Kandertalbahn und der Aussage, dass Weil am Rhein „keinerlei Vorzüge“ davon habe. In der Kreistagssitzung vom 23. Oktober habe Stöcker jede finanzielle Beteiligung der Stadt Weil am Rhein am Projekt abgelehnt – „ohne die offenkundigen Vorteile für Klimaschutz, Verkehrsentlastung und Lebensqualität darin zu erwähnen“, schreiben die Kanderner Grünen.