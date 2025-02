Reaktionen aus Horb und Hechingen: Boris Palmer ruft AfD-Wähler auf, CDU zu wählen

1 Boris Palmer will potenzielle AfD-Wähler bewegen, sich in Richtung CDU zu bewegen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Im Wahlkampf-Endspurt sorgt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer für Aufsehen. Er ruft AfD-Wähler dazu auf, ihre Stimme lieber dem Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zu geben. AfD-Politiker aus Horb und Hechingen reagieren prompt.









Ein Ex-Grüner wirbt für die CDU: Wieder einmal überrascht Boris Palmer mit einem Facebook-Beitrag. Am Donnerstagvormittag wendet er sich direkt an potenzielle AfD-Wähler. In einem offenen Brief wirbt er dafür, dass diese ihre Stimme am kommenden Sonntag, 23. Februar, lieber CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz geben.