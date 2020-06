Rangendingen Zirkus "Salto Mortale" sitzt auf gepackten Koffern

Zirkus hofft in Corona-Krise auf Unterstützung

In ihrer Zwangspause haben die Büglers die Zelte und die Zirkusausrüstung sowie ihren Maschinenpark auf Vordermann gebracht. Doch diese Arbeiten sind längst erledigt. Das Manegenzelt ist eingepackt und so sitzen die Familie nun seit Wochen auf gepackten Koffern und hofft, dass es endlich weitergehen kann.

Mitarbeiter in den Verwaltungen sind selbst verunsichert

"Wir haben schon bei ein paar unserer üblichen Tournee-Standorten nachgefragt", sagt Andreas Bügler. Doch nirgends konnte ihnen bisher ein Auftritt ermöglicht werden. "Die Mitarbeiter in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden sind selbst verunsichert", so Büglers Einschätzung zu dem, was er dabei zu hören bekam.

In Baden-Württemberg dürfen derzeit bis zu 100 Personen nicht-private Veranstaltungen besuchen. "Wir wären für unsere Auftritte mit Corona-Schutz gerüstet", sagt Bügler. Doch bei einem einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 Metern könnten höchstens 20 Personen die Vorstellungen besuchen, schätzt er. "Das rentiert sich dann nicht", stellt er ernüchtert fest. In Thüringen seien die Auflagen nicht so streng wie hier im Ländle, überlegt er. Doch Thüringen sei weit weg. Und in Bayern, wo der Zirkus Salto Mortale auch Auftrittsorte hat, würden sogar noch strengere Verordnungen gelten. "Da geht dann gleich gar nichts."

Tieren geht es gut

Und so haben die Zirkusleute nun erst einmal weiter keine andere Wahl, als auf gepackten Koffern in Rangendingen auszuharren. Es gefalle ihnen gut und sie seien gerne hier in Rangendingen, sagt Bügler. Auch den Tieren gehe es gut. Sie seien gut versorgt, was den Büglers sehr wichtig ist. Auch Futter ist derzeit noch ausreichend vorhanden. Was die Familie selbst betrifft: "Wir schlagen uns mit der Unterstützung durch das Arbeitsamt so einigermaßen durch die Zeit", meint Bügler achselzuckend. Auch wenn’s nicht schön ist. Aber grad geht halt nix anderes.

Doch was macht diese Zwangspause emotional mit den Artisten und Tierdompteuren? Wer sein ganzes Leben als "fahrendes Volk" (Monika Bügler) auf der Straße verbracht hat, der tut sich vermutlich sichtlich schwer, so lange an ein und demselben Fleck zu sein. Genau dieses Gefühl ist Andreas Bügler förmlich im Gesicht abzulesen. "Wir wären glücklich, wenn es endlich weiterginge", sagt er.