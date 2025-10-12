Radschnellweg wird teurer: Suche nach dem besten Weg durch Lörrach

Bei den strengen Bedingungen für einen Radschnellweg erfüllt die Stadt nicht alle Förderkriterien.
Das Ergebnis der Vorplanung kam als Schock: Mit 38 Millionen Euro würde der Bau des kompletten Radschnellwegs RS7 von Riehen nach Schopfheim der aktuellen Kostenberechnung zufolge zu Buche schlagen. Vor fünf Jahren war man noch von 14 Millionen Euro ausgegangen. Nun hat der Landkreis die „Reißleine“ gezogen, wie es Stadtrat Bernhard Escher (CDU) in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) am Donnerstag formulierte. Dennoch will man bereits gewährte Fördergelder ausschöpfen und weiter an sinnvollen Teilabschnitten arbeiten. Der Lückenschluss indes wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen.