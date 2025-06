Eine Raddemo zur Stärkung des Atomwaffenverbots legt am Samstag, 21. Juni, Halt in Villingen ein. Das regionale Friedensbündnis VS und die Stadt begrüßen die Teilnehmer.

Die Nuclearban Tour Bodensee macht am Samstag, 21. Juni, zwischen 11.25 und 12.10 Uhr Station in Villingen. Die Rennraddemo zur Stärkung des Atomwaffenverbots kommt mit rund 50 Teilnehmern und mehreren Begleitfahrzeugen und legt auf dem Osianderplatz einen Verpflegungsstopp ein.

Das Regionale Friedensbündnis VS wird die Gruppe in Empfang nehmen, Bürgermeister Detlev Bührer wird sie begrüßen. Die Radfahrer werden mit Essen, Getränken und Obst bewirtet. Die Kosten trägt das Regionale Friedensbündnis VS.

Die Initiative gibt es bei seit 2012 als Teil der deutschen und internationalen Friedensbewegung, heißt es in einer Mitteilung. In einer Zeit, die immer mehr von Konfrontation, Kriegen und bewaffneten Konflikten gekennzeichnet ist und in der Militär eine immer größere Rolle spielt, setzt sich die Gruppe ein für gewaltfreie zivile Konfliktlösungen, Bekämpfung der Kriegsursachen, die deutliche Reduktion von Rüstungsausgaben und den Stopp von Waffen-Exporten.

Die Mitglieder stammen aus den Kreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar und sich für eine friedliche Welt engagieren. Die Gruppe trifft sich monatlich im Martin-Luther-Haus in Villingen, um sich auszutauschen und gemeinsame Aktionen zu planen.

Teilnehmer legen 765 Kilometer zurück

Jetzt organisiert die Initiative den Besuch der Nuclearban Tour Bodensee, die vom 19. bis 22. Juni über 765 Kilometer zurücklegt. Zum Ende der Pfingstferien startet die dritte mehrtägige Aktion nach 2019 und 2023 am Fahrrad-Drehkreuz-Kronau. Gut 50 Radsportler engagieren sich auf der bisher längsten Demonstration dieser Art bis an den Bodensee und wieder zurück an den Ausgangspunkt als Schrittmacher für nukleare Abrüstung. Den Marathon veranstalten die Friedenswerkstatt Mutlangen und der RSC Bretten.

In allen 15 Städten gibt es Kundgebungen zur Unterstützung des Atomwaffenverbots und der Stärkung des Friedens, organisiert und unterstützt durch lokale Initiativen unter anderem aus der Friedensbewegung, Radsportvereinen und Stadtverwaltungen.

„Frieden ist der Weg“ als Motto

Auf den Trikots symbolisiert der Spruch „Frieden ist der Weg“ erneut Motto und Ziel dieser Versammlung. Die Schirmherrschaft hat Frank Burkard aus Kronau übernommen. Mit dem Start am Fahrrad-Dreh-Kreuz der Gemeinde wird die Bedeutung dieses Fortbewegungsmittels verdeutlicht, das auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leistet. Das Peloton wird in Deutschland eskortiert von der Polizei.

Wer sich für das Regionale Friedensbündnis VS interessiert, kann die Gruppe per E-Mail mitmachen@friedensbuendnis-vs.de oder im Internet unter www.friedensbuendnis-vs.de kontaktieren.