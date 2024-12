Die Fans der Burladinger Band Querbeet-live – aber auch solche, die es noch nicht sind – können sich freuen. Am kommenden Wochenende sind sie zu einem besonderen musikalischen Ereignis eingeladen. Die Band spielt am Samstag, 7. Dezember, ein Kirchenkonzert in der St. Fideliskirche. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr.

Für Querbeet-live ist es bereits die dritte Veranstaltung dieser Art nach den erfolgreichen Konzerten im Herbst 2018, damals noch in der St. Georgskirche, und dann im April 2022. Unterstützt werden die Musiker dieses Mal vom jungen Chor „voice mr‘s“ aus Rangendingen sowie einem Bläserensemble, das vorwiegend aus Mitgliedern der Stadtkapelle Burladingen besteht.

Lichteffekte untermalen den Klang

„Wie bereits bei den früheren Kirchenkonzerten können sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm mit eindrucksvoller visueller Untermalung durch Lichteffekte freuen“, heißt es in der Pressemitteilung der Band. Die Zusammenarbeit mit dem Rangendinger Chor gehe auf die Verbindung der Band zum dortigen Chorleiter Michael Binder zurück.

Dieser ist auch in Burladingen kein Unbekannter, ist er doch schon viele Jahre als Lehrer für Klavier an der Jugendmusikschule tätig. Michael Binder hat die Band in der Vergangenheit mehrfach als Gastmusiker unterstützt; so entstand auch die Idee einer musikalischen Kooperation.

Für all diejenigen, die das Konzert am 7. Dezember verpassen, besteht noch eine weitere Gelegenheit: Eine Woche später, am 14. Dezember, wird das Konzert mit weitgehend identischem Programm in der katholischen Kirche in Rangendingen erneut aufgeführt. Die Konzerte bilden den Auftakt zu einem Jubiläumsjahr von Querbeet-live: Die Band kann dann bereits auf 15 Jahre ihres Bestehens zurückblicken.

Ein Termin steht für die jungen Musiker jetzt schon fest: am 30. April 2025 wird es nach mehrjähriger Pause wieder eine „Burladinger Partynacht“ in der Stadthalle geben. Darüber hinaus gibt es schon Überlegungen für eine Benefiz-Veranstaltung.

Karten für das Konzert am Samstag sind im Vorfeld bei allen Band-Mitgliedern oder dann an der Abendkasse zu bekommen. Anschließend sind alle Besucher herzlich zum gemütlichen Beisammensein im Pfarrsaal eingeladen. Die Bewirtung übernimmt der „Burladinger Blechschaden“.