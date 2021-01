Prozess in Rottweil Gastronom nutzt Corona-Hilfen "schamlos" aus

Zudem habe der Angeklagte in elf Fällen über den wahren Antragsteller der Subventionen getäuscht, sodass es zur Verschleierung seiner Konten kam. In diesem Zusammenhang wurde dem Verurteilten auch vorgeworfen, in sämtlichen Fällen die Schreibweise und die Stammdaten seines Namens und seiner Gaststätte bei der Antragstellung bewusst verändert zu haben.

Angeklagter legt Geständnis ab

Des Weiteren soll der Angeklagte den Geldempfänger von einigen Auszahlungen namentlich geändert haben, sodass der Anschein erweckt wurde, dass das Geld für den Vermieter oder Stromversorger gedacht sei. Insgesamt 40.000 Euro sollen auf diese Weise auf seinen eigenen Konten hin und her transferiert worden sein, ohne dass das Geld bei den tatsächlichen Adressaten ankam.

Dem Verurteilten wurde außerdem vorgeworfen, Arbeitslosengeld II beantragt und die betroffenen Behörden über seine wahren Vermögensverhältnisse getäuscht zu haben. Er habe nämlich angegeben, kein Vermögen zu besitzen, obwohl er zum Zeitpunkt der Antragstellung Einnahmen gehabt habe und der Anspruch auf staatliche Hilfen dadurch eigentlich entfallen gewesen sei. Insgesamt 7152 Euro habe der Angeklagte so ergaunert.

In einem Geständnis, das von der Verteidigung vorgelesen wurde, bekannte sich der Angeklagte für schuldig und erklärte, dass die Vorwürfe gegen ihn zutreffend seien und er die 18 Anträge im vergangenen Jahr selbstständig gestellt habe. "Der Betrieb war mein ein und alles", das Personal sei wie eine zweite Familie gewesen, schreibt der Angeklagte. Die laufenden Kosten des Betriebes seien mit der Zeit jedoch einfach zu hoch gewesen. Zudem habe ihn der plötzliche Lockdown hart getroffen.

Hilflos, verzweifelt und in der Sorge, alles zu verlieren, sei er in einem Gedankenkarussell aus Zukunftsängsten gefangen gewesen. Hinzugekommen sei seine Leidenschaft, in Online-Casinos zu spielen. Das habe dazu geführt, dass er immer wieder neue Hilfsanträge gestellt habe. Als es beim ersten Mal geklappt habe, habe er gesehen, wie "leicht" es gehe, die Hilfen zu beantragen – und zu erhalten.

Mit der Zeit habe er das Gefühl für hohe Summen verloren. In seinem Handeln sei er von einem ständigen Bedarf an frischem Geld gelenkt worden. In seinem Geständnis brachte der Verurteilte auch zum Ausdruck, dass er seine Taten bereue. Die Anträge, die er stellte, beinhalteten Geldbeträge zwischen 9000 und 30 000 Euro, heißt es bei der Verhandlung. Auch soll es zu Mehrfachzustellungen am Tag gekommen sein.

Die Förderstufen der Direkthilfen des Staates hängen von der Anzahl der Arbeitnehmer im Betrieb ab, erläuterte der Staatsanwalt. Betriebe mit bis zu fünf Mitarbeitern hätten Anspruch auf bis zu 9000 Euro Soforthilfen. Wenn ein Betrieb bis zu zehn Arbeitnehmer beschäftige, bestehe der Anspruch auf bis zu 15 000 Euro Soforthilfen. Betriebe mit bis zu 50 Arbeitnehmern hätten Anspruch auf bis zu 30 000 Euro Corona-Soforthilfen. Entgegen diesen Vorgaben soll der Verurteilte bei mehreren Antragstellungen der Überbrückungshilfen über die tatsächliche Anzahl an Arbeitnehmern in seinem Restaurant gelogen haben – und das bereits schon beim ersten Antrag im März 2020.

Der Verurteilte habe deutlich weniger Vollzeitangestellte, als angegeben, in seinem Betrieb beschäftigt. So habe der Gastronom bei seinem ersten Antrag gemäß den gegebenen Voraussetzungen Anspruch auf maximal 9000 Euro gehabt, erläuterte der Staatsanwalt. Bei den Ermittlungen sei nämlich festgestellt worden, dass zum Zeitpunkt des ersten Antrags insgesamt zwei angemeldete Vollzeitkräfte und vier Teilzeitkräfte im Betrieb des Angeklagten beschäftigt waren.

Gesamtes Geld innerhalb kurzer Zeit aufgebraucht

In diesem Zusammenhang habe der Verurteilte auch über den Verwendungsnachweis der Überbrückungshilfen gelogen. Bei der Antragstellung werde nämlich versichert, dass die erhaltenen Gelder ausschließlich zur Überbrückung dienten, so der Staatsanwalt. Schon allein diese eidesstattliche Versicherung zu fälschen, sei einem Subventionsbetrug gleichzusetzen. Einen Großteil des Geldes habe der Angeklagte für Online-Spiele ausgegeben.

Allein 139.000 Euro sollen unter diesen Umständen direkt über Zahlungsdienstleister wegtransferiert worden sein, erklärte ein Kommissar vom Landeskriminalamt, der als Zeuge zur Verhandlung geladen war.

Ende Juni des vergangenen Jahres seien alle insgesamt acht Konten des Verurteilten bis auf etwa 7000 Euro leer gewesen. Nur ein geringer Teil – etwa 25.000 Euro –­ sei tatsächlich für betriebliche Kosten aufgebracht worden, der Großteil wurde für Online-Spiele verprasst, hätten die Ermittlungen gegen den Gastronomen ergeben. Zwei weitere polizeiliche Zeugen bestätigten diese Erkenntnisse im Gerichtssaal.

Im Sommer des vergangenen Jahres seien die Behörden dann in Bezug auf den Verurteilten misstrauisch geworden. Trotz angeordneter Durchsuchung habe der Verurteilte einen weiteren, letzten Antrag gestellt. Auch hier habe der Angeklagte falsche Angaben gemacht.

"Schamlos und maßlos"

Laut Staatsanwalt sei dies "ein Versuch mit besonderer Dreistigkeit", weitere Hilfen zu erhalten, die einem nicht zustehen. Mit den Soforthilfen wollte die Regierung schnell und unbürokratisch helfen: "Die Hilfen nutzen dann, wenn sie auch schnell ankommen", meinte der Richter. Deshalb sei es auch zwingend notwendig gewesen, dass die Anträge schnell abgewickelt werden können.

Diese Möglichkeit jedoch so "schamlos und maßlos" über mehrere Monate zu beanspruchen, sei eine "dreiste Ausnutzung der Hilfestellungen", betonte der Richter in seinem Urteil. Dieses Vergehen müsse deshalb mit einer hohen Freiheitsstrafe gewürdigt werden – eine Bewährungsstrafe sei deshalb nicht denkbar.

Der Gastronom wurde des schweren Subventionsbetruges in 18 Fällen schuldig gesprochen. Seine Taten muss der Verurteilte mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten büßen. Zudem muss er den Betrag in Höhe von 210.000 Euro zurückzahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. Die bereits geleistete Untersuchungshaft werde zu seinen Gunsten berücksichtigt. Das Restaurant ist seit seiner Festnahme geschlossen.