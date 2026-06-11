Protest gegen Sparpläne: Lahrer Ärzte sehen die Gesundheitsversorgung in Gefahr

Im Gesundheitssystem fehlt es an Geld, Ausgaben steigen. Der Bund will mit einem Sparkurs gegensteuern. Mediziner kritisieren die Reformpläne scharf – auch in Lahr.
Die von der Bundesregierung geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen sorgen bei Ärzten und Praxen für Kritik. Auch in Lahr beteiligten sich Mediziner am Mittwoch an bundesweiten Protestaktionen. Auf dem Schlossplatz haben unter anderem Kathrin Eckhardt vom Hausärzteteam Lahr, die Ärztin in Weiterbildung Olha Paz Schmidt und Praxisinhaber Johannes Werz einen Infostand aufgebaut, um auf ihre Kritik aufmerksam zu machen.