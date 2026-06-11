Protest gegen Sparpläne: Lahrer Ärzte sehen die Gesundheitsversorgung in Gefahr

Im Gesundheitssystem fehlt es an Geld, Ausgaben steigen. Der Bund will mit einem Sparkurs gegensteuern. Mediziner kritisieren die Reformpläne scharf – auch in Lahr.

Die von der Bundesregierung geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen sorgen bei Ärzten und Praxen für Kritik. Auch in Lahr beteiligten sich Mediziner am Mittwoch an bundesweiten Protestaktionen. Auf dem Schlossplatz haben unter anderem Kathrin Eckhardt vom Hausärzteteam Lahr, die Ärztin in Weiterbildung Olha Paz Schmidt und Praxisinhaber Johannes Werz einen Infostand aufgebaut, um auf ihre Kritik aufmerksam zu machen.

„Wir sind gegen diese Sparmaßnahmen“, erzählt Eckhardt einem Passanten, der an dem Infostand Halt gemacht hat. Mit den Sparmaßnahmen meint die Fachärztin für Innere Medizin das geplante Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Mit der Finanzreform will die Bundesregierung die Beitragssätze für die gesetzlichen Krankenkassen ab dem kommenden Jahr „stabilisieren“. Seit 2022 habe sich der durchschnittlich ausgabendeckende Zusatzbeitragssatz für GKV-Versicherte auf 2,9 Prozent mehr als verdoppelt, so das Gesundheitsministerium.

Den Anstieg erklärt das Ministerium mit den gestiegenen Ausgaben im Gesundheitswesen. Zuletzt seien die jährlich um knapp acht Prozent und damit doppelt so stark wie im Durchschnitt der 2010er Jahre nach oben gegangen, heißt es. Nach Berechnungen der eingesetzten „Finanzkommission Gesundheit“ liegt die Finanzierungslücke 2027 bei rund 15 Milliarden Euro und könnte bis 2030 auf rund 40 Milliarden Euro anwachsen, heißt es vom Ministerium.

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Um die Ausgaben zu reduzieren, sollen laut Gesundheitsministerium „alle Beteiligten im Gesundheitswesen“ einen Beitrag leisten. Das sieht die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), die auch zu den Protesten aufgerufen hat, anders. „Die Arzt- und Psychotherapeutenpraxen sind unverhältnismäßig hoch von den Maßnahmen betroffen. Damit wird der Bereich besonders belastet, der den Löwenanteil in der Versorgung leistet und zudem besonders sparsam und effizient arbeitet“, kritisiert die KVBW.

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Eckhardt warnt vor möglichen Folgen der Einsparungen: „Das wird dazu führen, dass wir nicht mehr die gute medizinische Versorgung anbieten können, die wir wollen“. Durch den geplanten Sparkurs stünden die Praxen unter Druck, findet Eckhardt. So könnten Praxisinhaber zögern, ihre Einrichtung auszubauen, da die Finanzierung schwieriger werde. Hinzu komme, dass es für junge Ärzte unattraktiver werden könnte, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen.

„Eine Praxis ist auch ein Betrieb“, merkt die Ärztin in Weiterbildung Schmidt an. Zudem könne sich die Abwanderung junger Mediziner in die Schweiz durch das geplante Gesetz verstärken, fügt Eckhardt hinzu.

Kritiker befürchten ausbleibende Investitionen

Mediziner Werz ist zudem besorgt mit Blick auf den Ärztemangel. Nachfolger für eine Praxis zu finden, sei schwer – und mit dem Beitragssatzstabilisierungsgesetz künftig noch schwieriger, so seine Einschätzung. Zudem befürchtet der Praxisinhaber, dass sich ältere Ärzte dagegen entscheiden, länger zu arbeiten. Angesichts der alternden Gesellschaft und dem hohen Durchschnittsalter der Ärzteschaft in Baden-Württemberg (54,1 Jahre) eine besondere Brisanz.

Aber wie sähe eine bessere Reform aus Sicht der Kritiker aus? Eckhardt verweist auf ein Primärarztsystem. Dabei gehen Patienten in der Regel zuerst zum Hausarzt. Dort wird der Bedarf geklärt und die Behandlungen koordiniert. Da gebe es Einsparpotenzial, glaubt Eckhardt. Statt vieler Operationen könnte oft ambulant behandelt werden. Aber dafür brauche es ein Budget, fügt die Ärztin an. Als Vorbild sieht sie die skandinavischen Länder. Weiteres Einsparpotenzial sieht die Lahrer Medizinerin bei der Reduzierung der Zahl der gesetzlichen Krankenkassen. Derzeit sind es nach Angaben des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen 93 Stück.

Einschränkungen

Angesichts des Protesttags war der Praxisbetrieb teilweise eingeschränkt. Manche Einrichtungen blieben zu oder es gab eine Notversorgung.