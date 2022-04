1 Der Geschäftsbetrieb beim St. Georgener Unternehmen Alfred Fehrenbacher geht trotz Insolvenzantrag weiter. Foto: Moser

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das St. Georgener Unternehmen Alfred Fehrenbacher Feinmechanik und Elektrotechnik ist in finanzielle Schieflage geraten und hat einen Insolvenzantrag gestellt. Über die Gründe und darüber, wie es weitergeht, informiert der vorläufige Insolvenzverwalter auf Anfrage.















Link kopiert

St. Georgen - Eine notwendige Neuausrichtung in Verbindung mit wirtschaftlichen Herausforderungen waren zu viel für Alfred Fehrenbacher Feinmechanik und Elektrotechnik: Am 19. April hat das St. Georgener Unternehmen beim zuständigen Amts- und Insolvenzgericht in Villingen-Schwenningen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das bestätigt die Kanzlei Schleich und Partner am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Rechtsanwalt Thorsten Schleich ist am 20. April zum vorläufigen Insolvenzverwalter und Sachverständigen bestellt worden.