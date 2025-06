1 Führten das Werk über die biblische Geschichte der Rut zusammen auf (von links): Jenny Wunsch, Luisa Hofmuth und Theodor Ziegler. Foto: Claudia Haist Der Religionspädagoge Theodor Ziegler hat ein Werk über die Moabiterin Rut komponiert. In der Christuskirche wurde es nun erstmals aufgeführt.







Im Rahmen eines Abendgottesdienstes in der Christuskirche Mitteltal wurden die Besucher auf eine musikalische Reise in die Ereignisse rund um das Leben der Moabiterin Rut vor über 3000 Jahren entführt. Darüber berichtet die evangelische Verbundkirchengemeinde Mitteltal-Obertal in einer Pressemitteilung.