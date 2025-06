1 Gemeinsam haben sie das Gebäude in Augenschein genommen (von links): Bürgermeister Christoph Enderle, Carmen Feuchter und Gerhard Keck Foto: Gemeinde Die Gemeinde Loßburg will das Atelier der 2016 verstorbenen Künstlerin Margot Jolanthe Hemberger renovieren und für Besucher zugänglich machen.







Das Kuratorium der Hemberger-Stiftung will das Andenken an die 2016 verstorbene Künstlerin Margot Jolanthe Hemberger bewahren. Hemberger hat viele Jahrzehnte ihres künstlerischen Schafffens in Loßburg verbracht und zahlreiche Gemälde und Skulpturen hinterlassen.