Betreuung in Schömberg 2027 könnte das Pflegeheim fertig sein

Der Evangelische Diakonissenverein Siloah mit Sitz in Pforzheim will in Schömbergs Neuer Mitte ein Pflegeheim bauen. Die Baugenehmigung für das Projekt liegt inzwischen vor. Doch wird jetzt gleich mit dem Bau begonnen?