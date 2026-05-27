Petition an Abgeordnete: Warum die Kliniken des Landkreises Lörrach Alarm schlagen

Die geplante Reform im Gesundheitswesen sorgt bundesweit für Diskussionen. Landrätin Marion Dammann und Klinikengeschäftsführer Udo Lavendel warnen vor den Folgen.
Die Kosten im Gesundheitswesen steigen schneller als die Einnahmen, die Zusatzbeiträge haben sich seit dem Jahr 2022 mehr als verdoppelt, und die gesetzlichen Krankenkassen verbuchen hohe Defizite. Das Bundeskabinett will nun gegensteuern und hat mit dem GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um die enormen Finanzdefizite auszugleichen und für stabile GKV-Beiträge zu sorgen.