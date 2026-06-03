Patientendaten gestohlen: Wurde das Klinikum Freudenstadt ebenfalls Opfer des Cyberangriffs?

Bei dem Cyberangriff auf den Klinikdienstleister Unimed wurden zehntausende Patientendaten gestohlen. Bundesweit sind Kliniken betroffen – auch das Klinikum Freudenstadt?
Bei einem Cyberangriff auf den Abrechnungsdienstleister Unimed wurden bundesweit Daten Zehntausender Patienten gestohlen. Allein in Baden-Württemberg erbeuteten die Diebe Daten von mehr als 72.000 Patienten der Universitätskliniken Freiburg, Ulm, Heidelberg und Tübingen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am 22. Mai.