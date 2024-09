Omlette-Fest in Fréjus: Triberger pflegen Städtepartnerschaft

Omlette-Fest in Fréjus

1 Nach dem Gottesdienst bedankten sich die Vertreter der Stadt Fréjus mit den Bürgermeister-Stellvertretern Patrick Renard (Hintere Reihe, Zweiter von rechts im schwarzen Anzug), Pascal Pipitone (Hintere Reihe, Dritter von rechts), Christophe Chiocca (Hintere Reihe, Sechster von rechts, im schwarzen Anzug) gemeinsam mit dem Ortsvorsteher von St. Aygulf, Gilles Longo (zweite Reihe von hinten, Zweiter von rechts im schwarzen T-Shirt) und dem Präsident des Partnerschaftskomitees, André Ollivier (vordere Reihe, rechts) bei den Triberger Musikern sowie Nikolaus Arnold (Vordere Reihe, links) und Sabine Kobek (Vordere Reihe, Vierte von links). Foto: Stadtverwaltung Fréjus

Musiker aus der Raumschaft Triberg sorgten beim großen Omelette-Fest in Fréjus in Südfrankreich für beste Stimmung. Weitere Aktivitäten im Rahmen der über 60-jährigen Städtepartnerschaft sind geplant.









Schon eine schöne Tradition ist es mittlerweile, dass ein Triberger Musikverein zum großen Omelette-Fest, dem „Grande Fete de l‘Omelette géante“ am zweiten Septemberwochenende in die Partnerschaft nach Fréjus in Südfrankreich reist.